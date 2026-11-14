Restauración del Palacio Municipal se ejecutará en dos etapas y costará L30 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios años de abandono, el antiguo Palacio Municipal volverá a brillar como patrimonio histórico al servicio de la pobalción capitalina, ya que ante el deterioro presente desde el 2018, Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) desarrollará su restauración en dos etapas con una inverión aproximada de 30 millones de lempiras. El emblemático inmueble, ubicado en el centro histórico de la capital, será intervenido para recuperar su arquitectura original y convertirlo en un espacio cultural, educativo y de convivencia para los capitalinos. La gerente de Centro Histórico de la municipalidad, Ana Castro, explicó que la restauración se ejecutará por etapas debido a la antigüedad del edificio, que tiene más de un siglo de historia y está catalogado como patrimonio categoría A.

“Más que la recuperación de un edificio histórico, constituye un compromiso con la conservación del patrimonio cultural, la revitalización del centro histórico y la recuperación de espacios públicos para beneficio de la ciudadanía”, manifestó Castro. La primera etapa tendrá una duración aproximada de tres meses y estará enfocada en la recuperación de las fachadas exteriores, reparación de puertas y ventanas, restauración de elementos originales de carpintería, detalles ornamentales y trabajos de pintura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La segunda fase comprenderá las intervenciones de mayor complejidad en el interior del edificio, con un plazo estimado de entre 12 y 18 meses, dependiendo de las condiciones que se encuentren durante los trabajos.

Entre las obras previstas figuran la recuperación de puertas, ventanas, marcos, zócalos y elementos de madera, además de la restauración de molduras, yeserías y otros detalles artesanales que forman parte de la arquitectura histórica del inmueble. También se contempla rehabilitar las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, recuperar los pisos y acabados e intervenir el histórico Salón de Cabildos, uno de los espacios representativos de la antigua sede municipal.