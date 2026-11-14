¿Cambió alguna? Este es el top 5 de Osmel Sousa para ganar Miss Universo 2026

La competencia por la corona de Miss Universo 2026 mantiene la atención de los seguidores de los certámenes de belleza, quienes están pendientes de las candidatas que destacan entre las favoritas para conquistar el título universal.
Uno de los expertos que cada año genera expectativa con sus pronósticos es Osmel Sousa, conocido como el “Zar de la Belleza”, por su trayectoria en la preparación de reinas y su influencia en los concursos internacionales.
Sousa es reconocido por su trabajo como expresidente y director de la Organización Miss Venezuela, donde estuvo al frente de la preparación de numerosas representantes que alcanzaron importantes resultados en certámenes internacionales.
A lo largo de su carrera ha sido una de las figuras más influyentes de los concursos de belleza, especialmente por su participación en la formación, imagen y proyección de candidatas venezolanas.
Para la edición 2026 de Miss Universo, que se celebra en Puerto Rico, el experto compartió sus cinco candidatas favoritas durante una conversación en el podcast del presentador venezolano Rodner Figueroa. Entre sus elecciones incluyó a la representante del país anfitrión.
El experto inició con Clara Vegas, Miss Venezuela.
Siguió con Bea Millan-Windorski, Miss Filipinas.
De tercer lugar le parece Garance Authié, Miss Francia.
En cuarto colocó a Georgia Waddington, Miss Nueva Zelanda.
Y finalmente, Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico. Cabe mencionar que Sousa ya había mencionado que Miss Chile era su favorita a ganar, pero en este nuevo top, el venezolano decidió no ponerla más.