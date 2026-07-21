Antiguo Palacio Municipal sigue abandonado y espera su restauración

Tegucigalpa, Honduras.- El Antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa permanece en abandono, pese a que en junio de 2024 comenzó un proyecto de restauración que buscaba rescatar una de las principales joyas arquitectónicas del centro histórico y convertirla en un espacio cultural para la ciudadanía.
El inmueble, catalogado como patrimonio categoría A, fue intervenido durante la administración anterior con un presupuesto de 10,519,100.40 lempiras. Sin embargo, un recorrido realizado por EL HERALDO constató que la estructura continúa sin avances físicos significativos y presenta evidentes señales de deterioro.
“Lo que encontramos es un edificio que necesita atención inmediata y la prioridad de esta administración es recuperar la parte externa durante 2026 y comenzar a devolverle la dignidad al Centro Histórico de Tegucigalpa”, explicó Ana Castro, directora del Centro Histórico del Distrito Central.
Durante la visita al inmueble se observó que el proyecto, anunciado hace más de dos años, no logró consolidarse y el edificio histórico permanece sin una transformación visible, mientras sus espacios interiores continúan a la espera de una intervención integral.
“La restauración del Antiguo Palacio Municipal no puede verse como una construcción común, porque estamos hablando de un edificio con más de un siglo de historia y con materiales que requieren tratamientos especiales”, detalló Castro.
La funcionaria explicó que la nueva estrategia contempla dividir la recuperación en dos fases: una primera enfocada en la parte exterior y una segunda destinada al área interna del edificio.
“La meta es que durante 2026 podamos entregar completamente restaurada la parte externa. Queremos que la ciudadanía vuelva a ver este edificio recuperado y que sea parte del proceso de revitalización del Centro Histórico”, afirmó.
La fase exterior incluye trabajos en fachadas, puertas, ventanas, pintura y elementos arquitectónicos que permitan recuperar la imagen original del inmueble.
“Estos edificios tienen características diferentes a una obra moderna. Cada detalle debe analizarse porque pueden aparecer elementos históricos que necesitan la intervención de especialistas”, manifestó la directora.
Uno de los principales retos será la intervención interna, donde se encuentran componentes como carpintería antigua, detalles artesanales, instalaciones eléctricas y sistemas hidrosanitarios que requieren estudios especializados.
“El interior representa uno de los mayores desafíos porque debemos conocer las condiciones reales antes de establecer soluciones definitivas y evitar que el proyecto vuelva a quedar inconcluso”, señaló Castro.
La ingeniera encargada del proyecto explicó que durante los trabajos podrían encontrarse elementos arqueológicos o piezas originales que obliguen a detener temporalmente las labores para realizar procedimientos con expertos.
“Si aparece algún hallazgo, debemos hacer la pausa correspondiente para que los especialistas puedan intervenir y garantizar que el valor histórico del edificio se conserve”, indicó.
Sobre los tiempos de ejecución, la funcionaria detalló que la recuperación externa podría tardar aproximadamente tres meses, siempre que no existan complicaciones en los procesos de restauración.
“Queremos evitar los errores del pasado. Un proyecto bien planificado debe contemplar posibles cambios, pero estos deben mantenerse dentro de parámetros razonables para garantizar que pueda finalizarse”, expresó.
El interior del Palacio Municipal todavía no cuenta con una fecha definitiva de inicio, debido a que se realizan estudios relacionados principalmente con el sistema eléctrico, considerado uno de los trabajos más complejos y costosos.
Primero debemos conocer la realidad del edificio, hacer los levantamientos técnicos y después establecer un presupuesto. No queremos cometer el error de suponer cifras sin tener información completa”, afirmó Castro.
La directora explicó que la fase interna podría quedar perfilada durante 2026 y, si las condiciones lo permiten, iniciar los trabajos en 2027.
“El objetivo es que cuando la obra comience pueda terminarse como espera la población. No queremos entregar un proyecto a medias ni repetir una historia de abandono”, sostuvo.
Por otra parte dijo que “mi responsabilidad no es auditar administraciones anteriores. Mi responsabilidad es recibir las condiciones actuales del edificio y buscar la ruta para entregarlo restaurado”, manifestó.
La funcionaria aseguró que el Palacio Municipal tendrá un nuevo uso luego de su recuperación y que una parte del inmueble funcionará como museo abierto al público.