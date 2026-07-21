Antiguo Palacio Municipal sigue abandonado y espera su restauración

Tegucigalpa, Honduras.- El Antiguo Palacio Municipal de Tegucigalpa permanece en abandono, pese a que en junio de 2024 comenzó un proyecto de restauración que buscaba rescatar una de las principales joyas arquitectónicas del centro histórico y convertirla en un espacio cultural para la ciudadanía.

El inmueble, catalogado como patrimonio categoría A, fue intervenido durante la administración anterior con un presupuesto de 10,519,100.40 lempiras. Sin embargo, un recorrido realizado por EL HERALDO constató que la estructura continúa sin avances físicos significativos y presenta evidentes señales de deterioro.

“Lo que encontramos es un edificio que necesita atención inmediata y la prioridad de esta administración es recuperar la parte externa durante 2026 y comenzar a devolverle la dignidad al Centro Histórico de Tegucigalpa”, explicó Ana Castro, directora del Centro Histórico del Distrito Central.

Durante la visita al inmueble se observó que el proyecto, anunciado hace más de dos años, no logró consolidarse y el edificio histórico permanece sin una transformación visible, mientras sus espacios interiores continúan a la espera de una intervención integral.

“La restauración del Antiguo Palacio Municipal no puede verse como una construcción común, porque estamos hablando de un edificio con más de un siglo de historia y con materiales que requieren tratamientos especiales”, detalló Castro.

La funcionaria explicó que la nueva estrategia contempla dividir la recuperación en dos fases: una primera enfocada en la parte exterior y una segunda destinada al área interna del edificio.

“La meta es que durante 2026 podamos entregar completamente restaurada la parte externa. Queremos que la ciudadanía vuelva a ver este edificio recuperado y que sea parte del proceso de revitalización del Centro Histórico”, afirmó.

La fase exterior incluye trabajos en fachadas, puertas, ventanas, pintura y elementos arquitectónicos que permitan recuperar la imagen original del inmueble.

“Estos edificios tienen características diferentes a una obra moderna. Cada detalle debe analizarse porque pueden aparecer elementos históricos que necesitan la intervención de especialistas”, manifestó la directora.