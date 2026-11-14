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Nueva rebaja: estos son los precios de los combustibles en Honduras a partir de este lunes

Hasta de 5 lempiras son las rebajas a los carburantes en Honduras. Vea a continuación la nueva tabla de los nuevos precios de los combustibles

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 11:30
Nueva rebaja: estos son los precios de los combustibles en Honduras a partir de este lunes

Nuevas rebajas se registrarán la próxima semana en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Los precios de los combustibles en Honduras registrarán una nueva rebaja a partir del lunes 16 de noviembre, hasta el sábado 21 de noviembre.

La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer la nueva estructura de precios, que establece reducciones superiores a los cuatro lempiras por galón para ambos carburantes.

En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá una rebaja de 4.99 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L 142.91 por galón.

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Por su parte, la gasolina regular también disminuirá 4.86 lempiras y pasará a costar L 128.05 por galón.

Mientras tanto, el precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, sin registrar variaciones por séptima semana consecutiva, al contar con el apoyo temporal del gobierno.

En cuanto al queroseno, este derivado del petróleo tendrá una reducción de 1.10 lempiras, por lo que su precio pasará a L 146.69 por galón.

Asimismo, el GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará L 0.61 y costará 63.89 lempiras por galón.

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¿Cuáles serán los precios en San Pedro Sula?

En San Pedro Sula, los consumidores también experimentarán rebajas en las gasolinas superior y regular, aunque con variaciones ligeramente diferentes a las anunciadas para la capital.

La gasolina superior disminuirá 5.08 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L 137.54 por galón.

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Asimismo, la gasolina regular registrará una reducción de 4.94 lempiras y se cotizará a L 122.70 por galón.

En el caso del diésel, su precio continuará en 149.20 lempiras por galón, mientras que el queroseno bajará 1.18 lempiras y pasará a costar 141.26 lempiras.

El GLP doméstico mantendrá su precio en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará L 0.61 y costará 59.88 lempiras por galón.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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