Nueva rebaja: estos son los precios de los combustibles en Honduras a partir de este lunes

Tegucigalpa, Honduras.-Los precios de los combustibles en Honduras registrarán una nueva rebaja a partir del lunes 16 de noviembre, hasta el sábado 21 de noviembre. La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer la nueva estructura de precios, que establece reducciones superiores a los cuatro lempiras por galón para ambos carburantes. En Tegucigalpa, la gasolina súper tendrá una rebaja de 4.99 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L 142.91 por galón.

Por su parte, la gasolina regular también disminuirá 4.86 lempiras y pasará a costar L 128.05 por galón. Mientras tanto, el precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, sin registrar variaciones por séptima semana consecutiva, al contar con el apoyo temporal del gobierno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto al queroseno, este derivado del petróleo tendrá una reducción de 1.10 lempiras, por lo que su precio pasará a L 146.69 por galón. Asimismo, el GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará L 0.61 y costará 63.89 lempiras por galón.

⛽ ¡Excelentes noticias para el bolsillo de las familias hondureñas!Las gasolinas superior y regular registran importantes rebajas de más de L 4.00 por galón a nivel nacional, una buena noticia que representa un alivio para la economía de los hondureños.✅ A estas buenas noticias se suma que el Diésel y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) doméstico mantienen sus precios sin cambios, gracias a las medidas de apoyo económico que continúa implementando el Gobierno de la República.Ante las variaciones de los precios internacionales, el Gobierno mantiene su compromiso de proteger el bolsillo de las familias hondureñas y contribuir a la estabilidad económica del país.📅 Vigencia: del 16 al 22 de noviembre de 2026.📲 Consulte los nuevos precios oficiales de los combustibles.#GobiernoQueHace — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) November 14, 2026

¿Cuáles serán los precios en San Pedro Sula?

En San Pedro Sula, los consumidores también experimentarán rebajas en las gasolinas superior y regular, aunque con variaciones ligeramente diferentes a las anunciadas para la capital. La gasolina superior disminuirá 5.08 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L 137.54 por galón.