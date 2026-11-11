Ley del Hondureño Ausente entra en vigencia el domingo 15 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- El periodo comprendido del 15 de noviembre al 15 de enero es esperado por centenares de hondureños que tienen más de un año de residir en el exterior. ¿Por qué? En ese tiempo entra en vigencia la Ley del Hondureño Ausente, la que permite la introducción de ciertos artículos de uso personal, electrodomésticos y de salud sin pago de impuestos, tasas o gravámenes. Ese beneficio comprende a los hondureños por nacimiento, así como a sus hijos. Fuentes de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) informaron que están listos para comenzar con la aplicación de esta ley a partir de este domingo 15 de noviembre. La Ley del Hondureño Ausente fue aprobada mediante Decreto Legislativo 185-86, la que fue actualizada en noviembre de 2021.

Requisitos

Para obtener el beneficio de la Ley del Hondureño Ausente, los compatriotas deben cumplir nueve requisitos. El primero es ser hondureño por nacimiento o hijo de padre o madre hondureña por nacimiento. El segundo es presentar pasaporte nacional o extranjero, o cualquier documento oficial extendido en su lugar de residencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En caso de tratarse de personas nacidas en el extranjero que sean hijos de padre o madre hondureño por nacimiento, deberá presentar documento extendido por autoridad competente, en el que se acredite ese extremo. El cuarto requisito es un documento que ampare su residencia permanente fuera del país por más de un año. Traer como equipaje acompañado o no acompañado ropa, efectos personales, así como aparatos eléctricos portátiles, reza el quinto requisito.

En caso de que sea equipaje no acompañado, el mismo deberá ingresar dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha de ingreso del viajero. El séptimo requisito indica que al momento de arribar al país deberá presentar el listado detallado de las mercancías con su respectivo valor en aduanas. Que las mercancías que se importen atiendan a la cantidad y clase, de igual forma que las mismas no se destinen para fines comerciales. El noveno requisito estipula que los artículos amparados en la ley no deben tratarse de mercancías de importación prohibida.

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