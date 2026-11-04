Ciudadanos británicos podrán viajar a Honduras sin necesidad de visa consular

Tegucigalpa, Honduras.- Los ciudadanos del Reino Unido podrán ingresar a Honduras sin necesidad de tramitar una visa consular, luego de que el Gobierno aprobara una modificación en la clasificación migratoria que elimina este requisito para los viajeros británicos. La disposición quedó establecida mediante el Acuerdo Ministerial No. 005-SG-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado sábado 31 de octubre, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Con esta modificación, los ciudadanos británicos pasan de la categoría B, que exige visa consular para ingresar al territorio hondureño, a la categoría A, que permite entrar al país sin necesidad de gestionar este documento.

Asimismo, la nueva disposición deja sin efecto el Acuerdo No. 005-SG-2024, mediante el cual Honduras había establecido la exigencia de visa para los ciudadanos del Reino Unido en julio de 2024. En ese momento, los británicos que deseaban viajar a Honduras debían cumplir con un trámite consular que incluía la presentación de documentos como pasaporte vigente, comprobantes de solvencia económica, itinerario de viaje y reservación de alojamiento.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cabe recordar que la exigencia de visa fue establecida bajo el principio de reciprocidad, luego de que ese país aplicara restricciones migratorias a los hondureños.

¿Por qué Honduras eliminó la visa para los británicos?

Entre las razones que motivaron esta decisión figura la disminución considerable de visitantes procedentes del Reino Unido y las repercusiones que esta situación generó en la economía hondureña, particularmente en el sector turístico. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), Honduras recibió 5,228 turistas británicos durante 2023, cuando todavía no estaba vigente la exigencia de visa consular. Sin embargo, durante 2024 la cifra descendió a 4,632 visitantes y continuó disminuyendo hasta alcanzar apenas 1,005 turistas al cierre de 2025, lo que representa una reducción aproximada del 80.8% en comparación con 2023.