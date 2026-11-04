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Nasry Asfura recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

La distinción es la máxima condecoración del Gobierno madrileño y fue entregada al mandatario hondureño previo a la XXX Cumbre Iberoamericana

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 10:30
Nasry Asfura recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al el presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura.

Foto: EFE.

Madrid, España.- El presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibió este miércoles de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Se trata de la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast. Tanto el mandatario chileno como el hondureño viajaron a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebra este miércoles y jueves en la capital española.

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La Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, fue el escenario donde se desarrolló el acto de entrega de la medalla, después de publicarse el decreto de la presidenta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es la máxima distinción honorífica que otorga el Ejecutivo autonómico de la región.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es la máxima distinción honorífica que otorga el Ejecutivo autonómico de la región.

 (Foto cortesía: Redes sociales.)

Durante el acto solemne, Ayuso instó a "cultivar una alianza transatlántica" que se mantenga "firme" ante las "amenazas contra la democracia y la libertad", que "son muy variadas a ambos lados del Atlántico".

"No cabe lugar para menospreciarlas ni tampoco para ceder un milímetro ante ellas", ha declarado Díaz Ayuso durante la entrega.

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De su lado el mandatario hondureño recibió con gratitud el reconocimiento, "es un motivo para seguir fortaleciendo los históricos lazos de hermandad, cooperación y amistad entre Honduras y España", compartió a través de X.


En las últimas semanas, Díaz Ayuso ha distinguido con esta condecoración al presidente argentino, Javier Milei; al ucraniano, Volodímir Zelenski; al ecuatoriano, Daniel Noboa; al opositor venezolano Edmundo González; al papa León XIV; o a los Estados Unidos de América por el 250 aniversario de su independencia.

La Medalla Internacional es la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno autonómico y, según recuerdan desde la Comunidad, "reconoce a personalidades e instituciones de relevancia internacional por su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad".

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Redacción web
Redacción | Agencia EFE

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