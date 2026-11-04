Nasry Asfura recibe la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

Madrid, España.- El presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, recibió este miércoles de mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Se trata de la segunda distinción de este nivel concedida por Díaz Ayuso en apenas dos días, puesto que el lunes entregó la misma medalla al presidente de Chile, José Antonio Kast. Tanto el mandatario chileno como el hondureño viajaron a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebra este miércoles y jueves en la capital española.

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, fue el escenario donde se desarrolló el acto de entrega de la medalla, después de publicarse el decreto de la presidenta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Durante el acto solemne, Ayuso instó a "cultivar una alianza transatlántica" que se mantenga "firme" ante las "amenazas contra la democracia y la libertad", que "son muy variadas a ambos lados del Atlántico". "No cabe lugar para menospreciarlas ni tampoco para ceder un milímetro ante ellas", ha declarado Díaz Ayuso durante la entrega. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De su lado el mandatario hondureño recibió con gratitud el reconocimiento, "es un motivo para seguir fortaleciendo los históricos lazos de hermandad, cooperación y amistad entre Honduras y España", compartió a través de X.

Recibo con profundo honor y gratitud la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Agradezco especialmente a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por esta distinción y por sus muestras de amistad hacia Honduras.Recibo este reconocimiento en nombre de nuestra nación y de todos los hondureños. Es un motivo para seguir fortaleciendo los históricos lazos de hermandad, cooperación y amistad entre Honduras y España.¡Dios bendiga España! ¡Dios bendiga Honduras! — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 4, 2026