Destituyen a director de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, y trasladan a 7 reos a Támara

Santa Bárbara, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que se realizaron cambios en los mandos de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en Santa Bárbara.
El coronel Dani Mendoza asume como nuevo director en sustitución del teniente coronel Franklin Josué López.
Así lo afirmó el director del INP, Walter Lacayo, quien detalló que los movimientos forman parte de una revisión de la estructura de mando de los centros penitenciarios y que la intención es mantener estas rotaciones de manera periódica.
“Vamos a revisar bien la estructura de mando que tenemos ahí, porque tenemos unos movimientos”, manifestó Lacayo al referirse al cambio de autoridades en la cárcel de Ilama.
El funcionario adelantó que la intención es realizar estas rotaciones cada tres meses, aunque reconoció que requieren una importante logística y movilización de personal.
“Lo vamos a estar tratando de hacer trimestral. Lo vamos a intentar”, expresó.
Trasladan a siete privados de libertad a Támara
Al mismo tiempo, las autoridades penitenciarias realizan el traslado de siete privados de libertad hacia el centro penal de Támara, en Francisco Morazán, donde serán concentrados los reclusos designados como terroristas.
Lacayo confirmó que el convoy con los internos se encontraba en ruta y explicó que todos serán recluidos en ese establecimiento penitenciario.
“También se está realizando en este momento; viene en ruta un convoy pequeño porque traemos siete privados de libertad designados como terroristas para concentrarlos en Támara, concentrando todos los privados de libertad designados como terroristas en Támara. Ahí los vamos a tener, ahí tenemos espacio”, detalló.
El director del INP indicó que las autoridades cuentan con alrededor de 1,400 espacios para albergar a esta población penitenciaria, además de los 67 privados de libertad que ya permanecen recluidos en ese centro.
Según explicó, los siete trasladados son integrantes de la Pandilla 18 que fueron capturados bajo las disposiciones de la nueva ley especial y que tienen la designación de terroristas.
“Ellos son miembros de la Pandilla 18 que han sido capturados en el marco de esta nueva aprobación de esta ley especial; vienen designados como terroristas”, puntualizó.