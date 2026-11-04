Destituyen a director de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, y trasladan a 7 reos a Támara

Santa Bárbara, Honduras.-Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que se realizaron cambios en los mandos de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, en Santa Bárbara.

El coronel Dani Mendoza asume como nuevo director en sustitución del teniente coronel Franklin Josué López.

Así lo afirmó el director del INP, Walter Lacayo, quien detalló que los movimientos forman parte de una revisión de la estructura de mando de los centros penitenciarios y que la intención es mantener estas rotaciones de manera periódica.

“Vamos a revisar bien la estructura de mando que tenemos ahí, porque tenemos unos movimientos”, manifestó Lacayo al referirse al cambio de autoridades en la cárcel de Ilama.

El funcionario adelantó que la intención es realizar estas rotaciones cada tres meses, aunque reconoció que requieren una importante logística y movilización de personal.

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“Lo vamos a estar tratando de hacer trimestral. Lo vamos a intentar”, expresó.