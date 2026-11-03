Más de tres millones de expedientes serán digitalizados en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Unos tres millones de expedientes serán digitalizados en el Poder Judicial, aseguró este martes el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo.
La iniciativa comenzó con una fase piloto que se extenderá a febrero de 2027, donde se evaluarán los procedimientos que apunta a la digitalización de los archivos históricos y judiciales del órgano judicial.
Vallecillo, explicó que el proyecto contempla, además, la automatización de procesos y el desarrollo de una plataforma tecnológica que permitirá consultar y dar seguimiento a los expedientes, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el funcionamiento de los tribunales.
Vallecillo señaló que la Sala Constitucional —que alberga más de 7,000 expedientes históricos— reporta su archivo completamente digitalizado, y que la experiencia servirá como referencia para implementar nuevas plataformas de consulta a la población.
"En la Sala Constitucional, el archivo está completamente digitalizado y creemos que vamos a implementar las plataformas para las consultas que se necesitan y que los usuarios no recurran hasta la sala constitucional", explicó.
Mora judicial
Entre los puntos focales del proyecto, autoridades judiciales explicaron que la automatización de procesos también responde a la disminución de la mora judicial, que diciembre de 2025, reportó más 43,000 expedientes acumulados.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 el sistema judicial registró 129,997 casos ingresados frente a 86,991 resueltos, lo que dejó un saldo de 43,006 expedientes pendientes.
La diferencia no solo refleja un déficit operativo, sino una incapacidad estructural para responder al ritmo de la demanda.
Sin embargo, ante la problemática que afecta la ejecución de casos en la salas judiciales, el propio diagnóstico institucional advierte que el problema es de carácter estructural y está relacionado con la capacidad operativa del sistema frente al ingreso constante de nuevos casos.
Los informes judiciales señalan que el principal nivel de congestión se concentra en los juzgados de letras, donde se registra la mayor carga de trabajo.