Más de tres millones de expedientes serán digitalizados en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Unos tres millones de expedientes serán digitalizados en el Poder Judicial, aseguró este martes el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo. La iniciativa comenzó con una fase piloto que se extenderá a febrero de 2027, donde se evaluarán los procedimientos que apunta a la digitalización de los archivos históricos y judiciales del órgano judicial. Vallecillo, explicó que el proyecto contempla, además, la automatización de procesos y el desarrollo de una plataforma tecnológica que permitirá consultar y dar seguimiento a los expedientes, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta y mejorar el funcionamiento de los tribunales.

Vallecillo señaló que la Sala Constitucional —que alberga más de 7,000 expedientes históricos— reporta su archivo completamente digitalizado, y que la experiencia servirá como referencia para implementar nuevas plataformas de consulta a la población. "En la Sala Constitucional, el archivo está completamente digitalizado y creemos que vamos a implementar las plataformas para las consultas que se necesitan y que los usuarios no recurran hasta la sala constitucional", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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