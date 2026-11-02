Falta de Corte de Apelaciones mantiene estancado proceso contra Redondo y 12 diputados

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene engavetado el proceso contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN).
El pleno de magistrados de la CSJ todavía no designa una Corte de Apelaciones que resuelva las recusaciones presentadas contra la magistrada Anny Ochoa, quien conoce el proceso en primera instancia.
La falta de esta designación mantiene estancado el avance del expediente. Aunque este lunes 2 de octubre se celebró un pleno de magistrados, el nombramiento del tribunal que deberá resolver las recusaciones no figuró entre los puntos abordados.
Esta situación representa un obstáculo para el proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; 12 diputados de la antigua Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Edis Moncada.
Tras la sesión, el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que el nombramiento del tribunal de alzada no figuró entre los puntos abordados durante la sesión del pleno de magistrados desarrollada.
"En relación a la agenda discutida, ese punto —el nombramiento de una Corte de Apelaciones— no ha sido objeto del pleno de esta mañana", aseguró.
En ese contexto, la designación del tribunal es necesaria para que los magistrados correspondientes examinen los argumentos expuestos, determinen si Ochoa puede continuar al frente del expediente o si debe apartarse de su conocimiento.
Recusaciones mantienen suspendida la audiencia
La audiencia de declaración de imputado en el caso de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo fue suspendida el jueves 29 de octubre, luego de que se presentaran cuatro recusaciones contra la jueza Ochoa.
Los recursos cuestionan la imparcialidad de la funcionaria judicial. Según los argumentos expuestos en las impugnaciones, la jueza habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas relacionadas con el expediente.
Los recurrentes consideran que esos señalamientos podrían comprometer la imparcialidad de Ochoa para continuar conociendo la causa. Sin embargo, corresponde a la Corte de Apelaciones que designe el pleno de magistrados examinar los argumentos y resolver si procede separar a la jueza del proceso.
Mientras no se resuelvan las cuatro recusaciones, la causa permanece a la espera de una decisión sobre la autoridad judicial que continuará conociendo el expediente.
La situación impide que la audiencia de declaración de imputado contra los 14 acusados avance con normalidad, debido a que primero deben resolverse los cuestionamientos planteados contra la jueza que conoce el caso.
Acusación
El expediente judicial involucra a Luis Redondo, 12 diputados y exdiputados que integraron la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional y Edis Moncada, quien se desempeñó como gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó acusaciones por los delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
En el requerimiento fiscal, el Ministerio Público sostiene que la Comisión Permanente fue integrada el 31 de octubre de 2025, pese a que el pleno de diputados habría aprobado extender el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026.
La acusación también vincula estas actuaciones con la convocatoria y celebración de una sesión extraordinaria el 8 de enero de 2026, en la que se aprobó el decreto legislativo 58-2025, relacionado con una orden de revisión y recuento de las Juntas Receptoras de Votos de las elecciones generales de 2025.
Las acusaciones forman parte del proceso judicial que permanece pendiente de avanzar mientras se resuelve la situación de la jueza responsable del expediente.
El siguiente paso en el proceso judicial depende de que el pleno de magistrados de la CSJ designe una Corte de Apelaciones que conozca las recusaciones, pues, al momento de juramentar a la juez natural del caso, el pasado 20 de octubre, no se habría realizado dicha designación de manera simultánea.
Una vez asignado, el tribunal deberá analizar los argumentos presentados y determinar si corresponde mantener a Ochoa en el caso o apartarla.
Hasta entonces, la audiencia de declaración de imputado continuará pendiente de que se resuelvan los recursos contra la jueza, un trámite que mantiene detenido el avance inmediato de la causa contra los 14 imputados.