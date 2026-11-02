Falta de Corte de Apelaciones mantiene estancado proceso contra Redondo y 12 diputados

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene engavetado el proceso contra los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional (CN). El pleno de magistrados de la CSJ todavía no designa una Corte de Apelaciones que resuelva las recusaciones presentadas contra la magistrada Anny Ochoa, quien conoce el proceso en primera instancia. La falta de esta designación mantiene estancado el avance del expediente. Aunque este lunes 2 de octubre se celebró un pleno de magistrados, el nombramiento del tribunal que deberá resolver las recusaciones no figuró entre los puntos abordados. Esta situación representa un obstáculo para el proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; 12 diputados de la antigua Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Edis Moncada. Tras la sesión, el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que el nombramiento del tribunal de alzada no figuró entre los puntos abordados durante la sesión del pleno de magistrados desarrollada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En relación a la agenda discutida, ese punto —el nombramiento de una Corte de Apelaciones— no ha sido objeto del pleno de esta mañana", aseguró. En ese contexto, la designación del tribunal es necesaria para que los magistrados correspondientes examinen los argumentos expuestos, determinen si Ochoa puede continuar al frente del expediente o si debe apartarse de su conocimiento.

Recusaciones mantienen suspendida la audiencia

La audiencia de declaración de imputado en el caso de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo fue suspendida el jueves 29 de octubre, luego de que se presentaran cuatro recusaciones contra la jueza Ochoa. Los recursos cuestionan la imparcialidad de la funcionaria judicial. Según los argumentos expuestos en las impugnaciones, la jueza habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas relacionadas con el expediente. Los recurrentes consideran que esos señalamientos podrían comprometer la imparcialidad de Ochoa para continuar conociendo la causa. Sin embargo, corresponde a la Corte de Apelaciones que designe el pleno de magistrados examinar los argumentos y resolver si procede separar a la jueza del proceso. Mientras no se resuelvan las cuatro recusaciones, la causa permanece a la espera de una decisión sobre la autoridad judicial que continuará conociendo el expediente. La situación impide que la audiencia de declaración de imputado contra los 14 acusados avance con normalidad, debido a que primero deben resolverse los cuestionamientos planteados contra la jueza que conoce el caso.

Acusación