CSJ designará una corte de apelaciones en la acusación de Redondo y diputados de la extinta Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá designar una corte de apelaciones natural para conocer las recusaciones y eventuales recursos de apelación en el proceso penal que se sigue contra los exintegrantes de la extinta Comisión Permanente.

La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida ayer, luego de que la defensa presentara cuatro recusaciones contra la jueza Anny Ochoa. La acción procesal retrasa el avance de la causa.

Los recursos fueron interpuestos antes de que comenzara la audiencia, bajo el argumento de que la magistrada tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.