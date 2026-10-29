Alajuelense vs Motagua EN VIVO: Hora, canal dónde verlo y transmisión EN DIRECTO HOY

Alajuela, Costa Rica.- El Motagua afronta una auténtica batalla de “ganar o morir” en el Estadio Alejandro Morera Soto donde esta noche disputará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Tras el disputado 0-0 firmado en el duelo de ida en Tegucigalpa, el conjunto azul no tiene mañana y necesita salir victorioso o conseguir un empate con anotaciones en suelo costarricense para asegurar el anhelado boleto a la gran final.

Para la institución catracha, este duelo de alta tensión representa la oportunidad de sacudirse viejos fantasmas continentales y perseguir un título internacional que se le escapó de las manos en tres finales anteriores disputadas bajo el antiguo formato de la Liga Concacaf. El margen de error es nulo para un equipo que llega con la máxima concentración táctica para dar el zarpazo en territorio visitante. El choque en Alajuela marcará además un capítulo histórico dentro del certamen regional, convirtiéndose en el partido más repetido en la historia de la Copa Centroamericana con cinco enfrentamientos directos.

El historial es dominado por el cuadro manudo con dos victorias, un empate y una derrota; no obstante, Motagua ostenta el orgullo de ser el único club que ha logrado derrotar al gigante tico en esta competencia, tras imponerse 1-0 en los cuartos de final de la edición pasada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La escuadra dirigida por Javier López salta al césped respaldada por un bloque defensivo envidiable, pues en frente estará el tricampeón

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO