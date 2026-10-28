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Motagua recibe enorme noticia previo a semifinal de vuelta ante Alajuelense

El técnico Javier López sonríe tras recibir tremenda noticia positiva a horas de enfrentar al Alajuelense por semifinal de vuelta

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 19:36
Motagua recibe enorme noticia previo a semifinal de vuelta ante Alajuelense

Motagua va en busca del boleto a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

 Foto: Motagua

Alajuela, Costa Rica.- Motagua se declara listo para afrontar un compromiso decisivo en su historia reciente. El conjunto hondureño visitará este jueves a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, con el objetivo de sellar su boleto a la gran final del torneo.

Tras empatar 0-0 en el duelo de ida disputado en Tegucigalpa, la serie se encuentra completamente abierta. Para avanzar a la final, instancia que el 'Ciclón Azul' no alcanza desde 2021, el equipo catracho necesita ganar por cualquier marcador o conseguir un empate con goles que le otorgue el pase por la regla del gol de visitante.

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Para este trascendental encuentro, Motagua recibió una importante novedad: Concacaf confirmó la habilitación de Cristopher "Búho" Meléndez. El capitán y pilar defensivo del "Azul Profundo" se perdió el primer partido por acumulación de tarjetas amarillas y ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico.

Aunque Luis Santamaría ocupó su lugar en la ida con una actuación correcta, el retorno de Meléndez aporta mayor seguridad táctica y liderazgo en una zona clave para resistir los embates del rival.

Motagua recibe enorme noticia previo a semifinal de vuelta ante Alajuelense

A excepción del retorno de "Búho", se prevé que el conjunto hondureño mantenga la misma base del primer partido. El once probable estaría conformado por:

Luis Ortiz en la portería; una defensa integrada por Cléver Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza y Búho Meléndez; en el medio campo con Alejandro Reyes, Óscar Padilla y Denis Meléndez; y en el ataque con Jesús Bátiz, Jeffryn Macías y Rodrigo De Olivera.

Alajuelense recupera piezas

Por su parte, el actual tricampeón de la competición no lo pondrá nada fácil. Dirigidos por Óscar Ramírez, los costarricenses ultiman detalles con el regreso de tres futbolistas habituales en su esquema titular: el lateral izquierdo Ronald Matarrita, el experimentado defensor Giancarlo González y el centrocampista Roan Wilson (este último tras cumplir sanción en el ámbito local).

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La escuadra 'Manuda' buscará hacer valer su localía para meterse en una nueva final y continuar su camino hacia el tetracampeonato de la región, en lo que promete ser un duelo de alto voltaje defensivo y táctico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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