Retiran obstáculos usados para cobrar por estacionarse cerca del Hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal retiró obstáculos colocados en la vía pública para reservar espacios de estacionamiento y cobrar a los conductores en los alrededores del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa. El operativo se realizó tras recibir varias denuncias ciudadanas y estuvo a cargo de agentes municipales en coordinación con el Departamento Municipal de Justicia. Según César Castellanos, director de la Policía Municipal, algunas personas utilizaban conos, polines, piedras y otros objetos para impedir que los conductores estacionaran sus vehículos, con el propósito de cobrarles por ocupar esos espacios.

Durante la intervención, los agentes retiraron los obstáculos, decomisaron chalecos utilizados por quienes realizaban los cobros y efectuaron advertencias a las personas involucradas. “Nadie tiene derecho a cobrar por apartar espacios en la vía pública. Mucho menos aprovecharse de quienes llegan a un hospital buscando atención médica”, señaló Castellanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ciudadanos piden operativos en otros sectores

Tras la intervención, ciudadanos solicitaron que las autoridades revisen otros puntos de la capital donde también denuncian ocupaciones de calles y espacios públicos. Juan Matamoros reportó problemas frente a las escuelas Lempira y Argentina, en Comayagüela, donde, según afirmó, algunas personas volvieron a ocupar la calle. “Frente a la escuela Lempira y Argentina de Comayagüela, allí volvieron a lo mismo, se han tomado la calle; ojalá que se den una pasada por allí porque casi han cerrado la calle”, denunció.