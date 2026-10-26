Correos de Honduras realiza inspecciones en 90 agencias para detectar objetos ilícitos

Tegucigalpa, Honduras.- El Correo Nacional de Honduras (Honducor) inició operativos de inspección postal en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades del Escuadrón Canino K-9, con el propósito de prevenir el envío de sustancias ilícitas, armas, explosivos, municiones y otros objetos prohibidos. La medida contempla inspecciones en oficinas postales y áreas de almacenamiento, con la participación de más de 30 agentes policiales y unidades caninas especializadas en la detección de sustancias sospechosas. “Por primera vez en la historia, estamos realizando estos operativos en conjunto con la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional de Investigación y el Escuadrón Canino”, manifestó Carlos Zapata, director del Correo Nacional de Honduras. El funcionario explicó que las inspecciones no responderán exclusivamente a denuncias o situaciones particulares, sino que se incorporarán a las actividades habituales de la institución para reforzar los controles sobre los paquetes y la correspondencia que circulan por la red postal.

“Quiero decirles que esto va a ser algo de rutina en esta administración. No es algo que se haga por una denuncia o por alguna situación particular, sino que será una actividad que se realizará de manera habitual”, afirmó Zapata. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre los resultados de las primeras revisiones, el director aseguró que hasta el momento de la entrevista no se habían encontrado objetos sospechosos. Sin embargo, señaló que las autoridades debían concluir el procedimiento para conocer el resultado definitivo de la intervención. “Hasta el momento no se ha encontrado nada. Esperemos a que los cuerpos de seguridad terminen de realizar todo el operativo que están desarrollando en este momento”, expresó el titular de Honducor. Zapata agregó que los operativos se extenderán a las 90 agencias postales del país, como parte de una estrategia de prevención que pretende fortalecer la confianza de los usuarios y garantizar mayores controles en el manejo de los envíos. El despliegue también coincide con el inicio de la temporada de mayor movimiento postal, cuando los hondureños envían paquetes a sus familiares que residen en el extranjero, especialmente durante los meses previos a la Navidad.