Cortes de energía para este martes 27 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía este martes 27 de octubre en Honduras.
De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la suspensión del fluido eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento.
De 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central
Parte Col. Callejas, Parte Sur de Col. Torocagua, Parte de Col. Primero de Diciembre, Col. Nueva Era, Col. Centro América Oeste, Residencial La Fuente, Col. 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro, Colonia Israel Norte, Arturo Quezada, Colonia Nueva España, Israel Sur, Colonia Vista Hermosa, Colonia San Buenaventura, Col. David Betancourt, Col. Arciery, El Mogote, Nueva Jerusalén, Aldea La Soledad, Col. Ciudad Lempira, Ramón Amaya Amador, Linda Vista, Monte de los Olivos, Col. Australia, Nueva Jerusalén 2, Col. Unidad Y Fuerza, Parte de Col. Santa Clara, Col. Unidad Y Paz, Col. Linda Vista, Col. Berlín, Col. José Trinidad Cabañas, Parte de la Nueva Capital Y Zonas Aledañas.
Centroamérica, Residencial Residencial Montecarmelo, Col. Superación, Col. Gracias A Dios, Col. Espíritu Santo, Col. Santa Cecilia, Plantel de La Columbus, El Carrizal, Col. Cantarero López, Col. Lincoln, Col. Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, Col. Lomas del Norte, Col. Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal, zonas aledañas Salida del Norte, Col. Smith, Jardines De El Carrizal, Col San Juan Bosco, Parte de Col. Nueva Providencia y zonas aledañas, Col. José Duarte 2, 3 Y 4, Col. Divino Paraíso, Col, Ulloa, Col. Nueva Capital, Col. Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Col. José Duarte No. 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel, Altos de La Laguna y zonas aledañas.
Parte de Col. Torocagua, parte de Col. Santa Fe, parte de La Independencia, Beneficio de Café, Col. El Pedregalito, Residencial Granada, Mercado Zonal Belén, parte de Col. Monseñor Fiallos, Col. Las Mercedes, Col. San Cristóbal, Col. 3 de Mayo, Col. Las Ayestas, Col. Independencia, El Zapote, Bo. La Flor No. 1 y 2, Bo. San Martín, Parte de Campo Cielo, Bo. 14 de febrero, Bo. El Pastel, Col. Francisco Morazán, Bo. Sipile, Los Profesores, Bo. El Berrinche, Bo. Las Crucitas, Col. La Trinidad, Centro de Salud Las Crucitas, Parte Bo. Bella Vista, Col. Obrera Y Zonas Aledañas.
Col. Quiroz, Col. La Esperanza (Sector Torocagua), Col. El Rosario, Col. Policarpo Paz García, Mall Premier, Col. Carrizal No. 2, Instituto Técnico Luis Bográn, Parte de Col. Alemania, Col. San Lorenzo, Col. El Pedernal, Parte de Col. Santa Isabel, La Laguna, Las Pavas, Los Amates y zonas aledañas.
Parte de Col. Villa Cristina, Col. Rosalinda, San Juan del Norte, parte de Col. Villa Unión, Bo. El Chile, Col. Cerro Grande, Zonas #1, 2, 3, 4, 5, 8 y zonas aledañas.
De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central
Bodegas de Supermercados La Colonia, Bodegas de Banasupro El Pedregal
De 9:00 a 10:00 am y de 2:00 a 3:00 pm en el Distrito Central
Col. El Pedregal, Despensa Familiar El Pedregal, Supermercados La Colonia El Pedregal, Altos de San José, Nido de Águilas, Colonia Los Zorzales y zonas aledañas.
De 8:30 am a 2:30 pm en San Francisco de Yojoa, San Antonio de Flores, Chinda, Cortés
Río Lindo (Bo. Buenos Aires, Col. La Paz, Bo. El Centro, Col. Enee, Bo. Abajo, Bo. Suyapa, Bo. El Paraíso, Bo. Subirana, Bo., Río Chiquito), Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa (Bo. El Centro, Col. San Gaspar, Col. Ebenezer, Bo., Nueva Jerusalén, Bo. San Antonio, Col. Sabillón, Bo. Pinolio, Bo. Las Brisas, Bo. La Plaza, Bo. Las Acacias, Quebradas de Agua, Azucarera Yojoa S.A. (AYSA), Parte de Borbotón, La Calera, La Masica, Los Hules, Laurora, La Valencia, Amapa, El Aguacate, Santa Rosita, San José de Cordoncillo, Casitas, San Antonio de Cortés (Bo. Las Américas, Bo. Las Flores, Bo. General Madrid, Bo. Fünez Barahona, Bo. Sotero Barahona, Bo. Plan Verde, Bo. Ocote del Guaro, Bo. Plan de La Cruz, Bo Las Lajas, La Providencia, Agua Sarca, El Sitio, Loma Larga Quebrada Seca, El Candungo, Nueva Granada, Limones, Tule, Santa Rita, Guayabas Agrias, Las Margaritas, La Cuchilla, El Encanto, La Chachona, Buenos Aires.
De 8:30 a 10:30 am en La Lima, Cortés
Col. Tela, Col. Los Pinos, Chulavista, Bo. Italiano, Col. Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos, FHIA, Bo. Cementerio, Col. Sula, Bo. Centro Sur, Escuela Esteban Mendoza, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, Bo. Centro Sur, Res. Río Tinto, Res. Riveralta, Hospital del Valle La Lima.
De 8:45 am a 2:45 pm en Choloma
Tecno Aldea Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Aldea Las Flores, Terrazos del Norte, Planta Alutech, Zoli Invex, Supplier, Coranorte, Bobicasa, Cementos Argos, Aliansa, Coinsu, Biosa, Puente Alto, Dihego, La Garrobera, Col. Gracias a Dios, Nisperales.
De 9:00 am a 3:00 pm en El Progreso, Yoro
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