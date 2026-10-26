Congreso busca derogar Ley de Prevención del Embarazo

Tegucigalpa, Honduras.- La controversia en torno a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras renació con fuerza tras confirmarse la promulgación del Decreto 08-2023 en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 37,050 de fecha 22 de enero de 2026. Esta normativa, cuyo propósito formal es reducir las tasas de gestación precoz e implementar programas formativos de educación sexual en todos los niveles educativos, se convirtió en objeto de fuerte cuestionamiento legal debido a los antecedentes de su trámite legislativo. El proyecto había sido presentado por la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, y aprobado originalmente por el pleno del Congreso Nacional el 8 de marzo de 2023; sin embargo, en julio de ese mismo año, la presidenta Xiomara Castro decidió vetar la ley.

Esto debido a intensas protestas de sectores religiosos, asociaciones de padres de familia y la Conferencia Episcopal, quienes denunciaron que sus contenidos atentaban contra los valores familiares tradicionales. El veto presidencial ordenaba devolver la propuesta a la cámara parlamentaria para su adecuada revisión institucional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pese a ese freno constitucional, la inserción de la normativa en el diario oficial en enero de 2026 encendió las alarmas institucionales sobre la legalidad de todo el proceso de publicación. Diversos juristas y sectores sociales han advertido que la ley resulta extemporánea e inconstitucional, al tiempo que las nuevas autoridades del Congreso han manifestado su total desconcierto sobre el mecanismo empleado. "La ley se aprobó en 2023, la bancada del Partido Nacional estuvo en contra y cuando la enviaron a sanción la presidenta la vetó por la presión social", recordó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El titular del poder legislativo detalló que constitucionalmente el veto exige que el documento regrese de inmediato al pleno para buscar una ratificación que requería de 86 votos calificados, escenario que nunca se sometió a debate en la cámara legislativa. "Mañana sí o sí se va a buscar el mecanismo de derogar, mandar a la sanción y que esté publicado lo más pronto posible sin eximir de responsabilidad a algún funcionario que actúa al margen de la ley", afirmó Zambrano.