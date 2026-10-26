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¿Por qué Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro 2026? Se conoce su decisión

El hecho de no asistir a la ceremonia no lo descarta automáticamente de la lucha por el premio

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 11:20
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Messi toma decisión con el Balón de Oro 2026 e impacta a todos sus aficionados. Se conocen los motivos.

Fotos: Cortesía.
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Lionel Messi será uno de los grandes ausentes de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes en Londres.
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El capitán de la Selección de Argentina regresó a la lista de 30 nominados después de dos años sin aparecer entre los candidatos al prestigioso galardón.
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Sin embargo, el futbolista de Inter Miami no viajaría a Inglaterra para participar en la entrega del premio, según informó el periodista Leo Paradizo.
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Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, con ocho conquistas, la última conseguida en 2023.
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La principal razón de su ausencia estaría relacionada con sus compromisos deportivos y personales en Estados Unidos.
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El delantero tiene previsto permanecer en Miami para continuar con sus actividades junto al Inter Miami, que este miércoles 28 de octubre enfrentará al Cincinnati por la Major League Soccer.
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El argentino ha tenido una agenda bastante ocupada durante los últimos días, ya que viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo.
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Después de ese reconocimiento, el astro regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos y compromisos de su equipo.
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El sábado, Messi disputó algunos minutos en la derrota del Inter Miami frente al New York Red Bulls.
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Además, el domingo participó en la inauguración de la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional Sub-16 que reúne a 16 clubes de diferentes países.
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Entre los equipos participantes en la competencia destacan Barcelona, Manchester City, Boca Juniors, River Plate y Newell's Old Boys.
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La ceremonia inaugural del torneo se extendió hasta la noche, lo que habría complicado la posibilidad de realizar otro viaje transatlántico para asistir al Balón de Oro.
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Aunque medios españoles apuntan a que permanecerá en Estados Unidos, hasta el momento no se conoce una explicación oficial de Messi sobre su ausencia.
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No obstante, el hecho de no asistir a la ceremonia no lo descarta automáticamente de la lucha por el premio, ya que los nominados no están obligados a presentarse para recibir el reconocimiento.
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Messi vuelve a competir por el Balón de Oro tras sus actuaciones con el Inter Miami y la Selección de Argentina, pero tendrá una fuerte competencia de figuras como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.
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