¿Por qué Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro 2026? Se conoce su decisión

Messi toma decisión con el Balón de Oro 2026 e impacta a todos sus aficionados. Se conocen los motivos.
Lionel Messi será uno de los grandes ausentes de la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebrará este lunes en Londres.
El capitán de la Selección de Argentina regresó a la lista de 30 nominados después de dos años sin aparecer entre los candidatos al prestigioso galardón.
Sin embargo, el futbolista de Inter Miami no viajaría a Inglaterra para participar en la entrega del premio, según informó el periodista Leo Paradizo.
Messi es el máximo ganador en la historia del Balón de Oro, con ocho conquistas, la última conseguida en 2023.
La principal razón de su ausencia estaría relacionada con sus compromisos deportivos y personales en Estados Unidos.
El delantero tiene previsto permanecer en Miami para continuar con sus actividades junto al Inter Miami, que este miércoles 28 de octubre enfrentará al Cincinnati por la Major League Soccer.
El argentino ha tenido una agenda bastante ocupada durante los últimos días, ya que viajó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo.
Después de ese reconocimiento, el astro regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos y compromisos de su equipo.
El sábado, Messi disputó algunos minutos en la derrota del Inter Miami frente al New York Red Bulls.
Además, el domingo participó en la inauguración de la segunda edición de la Messi Cup, un torneo internacional Sub-16 que reúne a 16 clubes de diferentes países.
Entre los equipos participantes en la competencia destacan Barcelona, Manchester City, Boca Juniors, River Plate y Newell's Old Boys.
La ceremonia inaugural del torneo se extendió hasta la noche, lo que habría complicado la posibilidad de realizar otro viaje transatlántico para asistir al Balón de Oro.
Aunque medios españoles apuntan a que permanecerá en Estados Unidos, hasta el momento no se conoce una explicación oficial de Messi sobre su ausencia.
No obstante, el hecho de no asistir a la ceremonia no lo descarta automáticamente de la lucha por el premio, ya que los nominados no están obligados a presentarse para recibir el reconocimiento.
Messi vuelve a competir por el Balón de Oro tras sus actuaciones con el Inter Miami y la Selección de Argentina, pero tendrá una fuerte competencia de figuras como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.