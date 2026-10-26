Policía coordina con Interpol la búsqueda internacional de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras mantiene las coordinaciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar y ejecutar la orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tras recibir los oficios judiciales para ejecutar la orden de captura contra dos exfuncionarios.

Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, confirmó la noticia este lunes 26 de octubre y explicó que las autoridades hondureñas ya solicitaron la emisión de notas rojas para facilitar la detención de ambos requeridos (Redondo y el exgerente de la ENAG, Edis Moncada) fuera del territorio nacional.

“Esto se hizo desde el momento en que se recibieron los oficios, y, por otra parte, se solicita a Interpol, cuya sede está en Lyon, Francia, desde la Oficina Central Nacional de Interpol de Honduras, para que se emitan las notas rojas de difusión con el propósito de hacer capturas a nivel internacional”, manifestó el funcionario ante periodistas en Casa Presidencial.