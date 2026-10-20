¿Quiénes son los exmiembros de la Comisión Permanente con requerimiento fiscal?

El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal por diversos delitos contra los exmiembros de la Comisión Permanente que encabezó Luis Redondo. ¿Quiénes son todos los requeridos y por qué delitos?
A Luis Redondo se le acusa por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Luz Angelica Smith está siendo acusada por un delito de falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de deberes de los funcionarios.
Hay 11 personas más siendo acusadas por los delitos de usurpación de funciones, entre ellos Edgardo Casaña. Según reveló el MP en su requerimiento y leído en el Poder Judicial.
Hugo Noé Pino, actual diputado de Libertad y Refundación (Libre), aparece entre los requeridos por la Fiscalía.
También se encuentra siendo acusado Osman Chávez, quien ya no es diputado y fue jugador de la Selección de Honduras.
Kritza Pérez, actual congresista de Libre, aparece en el listado de los requeridos por parte del Ministerio Público (MP).
Carlos Alexis Raudales es otro de los acusado, según el MP. Una de las primeras decisiones que tomó la Comisión Permanente fue la elección de autoridades del Ministerio Público. En 2024, se nombró a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, ambos de forma interina.
Silvia Bessy Ayala forma parte del requerimiento fiscal y deberá presentarse junto a sus excompañeros ante la justicia.
Fabricio Sandoval es otro de los cuestionados en el requirimiento junto a Karen Vanessa Martínez y Juan Barahona. El Poder Judicial nombró a una jueza natural para conocer el caso y se trata de la magistrada Anny Belinda Ochoa.