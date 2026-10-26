Haití, de la crisis que EL HERALDO registró en 2008 a la escalada de violencia en 2026

En 2008, Honduras consideró enviar un contingente militar a Haití, en medio de una situación de tensión que ya afectaba al país caribeño. Puerto Príncipe fue el escenario hasta donde llegaron las cámaras de EL HERALDO para captar en aquella época la situación que se vivía en la capital haitiana, marcada por un contexto de inestabilidad. Hoy 18 años después la tensión y violencia solo ha escalado.