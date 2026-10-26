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Haití, de la crisis que EL HERALDO registró en 2008 a la escalada de violencia en 2026

Dieciocho años después, la incertidumbre continúa en Haití. El escenario que Honduras observó en 2008 contrasta con una realidad que, en 2026, sigue marcada por graves problemas de seguridad y episodios de violencia.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 10:28
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En 2008, Honduras consideró enviar un contingente militar a Haití, en medio de una situación de tensión que ya afectaba al país caribeño. Puerto Príncipe fue el escenario hasta donde llegaron las cámaras de EL HERALDO para captar en aquella época la situación que se vivía en la capital haitiana, marcada por un contexto de inestabilidad. Hoy 18 años después la tensión y violencia solo ha escalado.

 Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Las imágenes registradas por EL HERALDO en 2008 permiten recordar el escenario que enfrentaba Haití y contrastarlo con la violencia que continúa golpeando al país en 2026.
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En 2026, la situación de seguridad ha escalado y mantiene la atención sobre Puerto Príncipe y las dificultades que enfrenta el país para recuperar la estabilidad.
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Hace 18 años, el país evaluó la posibilidad de enviar efectivos a Haití, una decisión que refleja los desafíos de seguridad que enfrentaba entonces la nación caribeña.

 Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Las fotografías captadas por EL HERALDO en 2008 adquieren una nueva dimensión al compararlas con el panorama de violencia e inseguridad que enfrenta Haití en la actualidad.

 Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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El escenario que Honduras observó en 2008 contrasta con una realidad que, en 2026, sigue marcada por graves problemas de seguridad por las maras, episodios de violencia y una pobreza marcada.

 Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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En aquel momento, el equipo de EL HERALDO se logró movilizar por Puerto Príncipe con el apoyo de los cascos azules (Fuerzas de paz de las Naciones Unidas) que les brindaron seguridad durante todo el recorrido.

Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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Hoy la situación haitiana vuelve a involucrar a países de Centroamérica, ahora con la República vecina de El Salvador, quien ha desplegado efectivos militares en la isla caribeña como parte de un operativo que busca estabilizar la situación de ese país.

Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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La campaña militar de El Salvador en Haití, que llegó en enero de 2025, con los primeros especialistas en aviación, empeoró cuando cuatro de sus soldados sufrieron una emboscada el pasado domingo 18 de octubre mientras regresaban de comprar alimentos.

 Foto: EFE.
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Desde ese momento se habla de un contingente de un centenar de soldados mientras que algunos medios haitianos mencionan una cifra mayor, de 450 efectivos ya sobre el terreno, y de la llegada la víspera de varios aviones militares a Puerto Príncipe para sumarse a un megaoperativo que busca ubicar a los cuatro militares salvadoreños.

 Foto: EFE.
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Un fotógrafo de EFE vio este sábado en Puerto Príncipe vehículos blindados de la Policía Nacional y del Ejército haitiano patrullando calles céntricas de la capital para impedir eventuales avances de las pandillas armadas, mientras que otros blindados estaban desplegados en puntos estratégicos de la ciudad, como Nazon, Christ-Roi, Delmas 30 y la carretera al aeropuerto Toussaint Louverture.

 Foto: EFE.
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"La presión militar aumenta con la esperanza de que los soldados sean liberados, incluyendo un presunto ataque con drones explosivos contra un complejo perteneciente a Lanmò San Jou, líder de (la banda) los 400 Mawozo", manifestó el analista de Haití de Crisis Group, Diego Da Rin.

 Foto: EFE.
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Lo más reciente del caso es el hallazgo de unos restos humanos que las fuerzas antipandillas temen sean de los cuatro militares secuestrados hace ocho días; de su lado, el presidente Nayib Bukele ha salido al paso a desmentir que se trata de los militares salvadoreños, por lo que los operativos para rescatarlos continúa.

Foto: EFE.
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Desde las imágenes registradas por EL HERALDO en 2008 hasta la actual búsqueda de los cuatro militares salvadoreños, el país caribeño continúa enfrentando desafíos de seguridad y hambruna, que mantienen en alerta a la región.

 Foto de archivo: Alex Pérez/EL HERALDO.
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