Tabla de posiciones: Olimpia no falla y desplaza a Real España: Motagua sigue subiendo

Choluteca, Honduras.- La jornada 11 del torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional dejó a Olimpia en lo más alto de la clasificación, consolidándose como el principal candidato a cerrar la fase regular en el liderato. Los albos suman 26 puntos después de disputar 11 encuentros, con un balance de ocho triunfos, dos empates y una derrota, además de 23 goles a favor y apenas ocho en contra. El Real España aparece como el perseguidor más cercano del conjunto merengue, ubicado en la segunda posición con 24 unidades. La Máquina registra siete victorias, tres empates y una derrota, por lo que se mantiene a solamente dos puntos de distancia de Olimpia y conserva sus aspiraciones de arrebatarle el primer puesto en las próximas jornadas.

La lucha por los primeros lugares también tiene como protagonistas a Marathón y Motagua, que comparten 22 puntos, aunque los verdolagas ocupan la tercera posición por su diferencia de goles. El Monstruo Verde registra seis triunfos, cuatro empates y una derrota, mientras que las Águilas tienen siete victorias, un empate y tres caídas. Ambos equipos siguen al acecho y cualquier tropiezo de los clubes que están arriba podría cambiar la pelea por la cima. En la zona intermedia, Choloma, Olancho y Estrella Roja suman 13 puntos cada uno, aunque ocupan la quinta, sexta y séptima posición, respectivamente. Más abajo aparece Lobos de la UPNFM con 12 unidades, seguido por Génesis y Atlético Independiente, que acumulan 11 puntos. Estos equipos necesitan sumar con regularidad para escalar posiciones y acercarse a la disputa por los puestos de privilegio.

En el fondo de la tabla, Platense atraviesa un momento complicado al ubicarse en la undécima posición con apenas ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y siete derrotas. Sin embargo, la situación más delicada es la del Juticalpa, que ocupa el último lugar con seis unidades tras conseguir dos victorias y sufrir nueve derrotas en 11 partidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse TABLA DE POSICIONES