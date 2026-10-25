Motagua vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua y Juticalpa FC se están enfrentando en partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

El triunfo por 2-0 ante Platense por parte de Motagua en la jornada anterior le permitió recuperar sensaciones y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Del otro lado estará un Juticalpa FC que atraviesa una situación complicada. Los Canecheros ocupan el último lugar de la clasificación de la zona centro-sur, con apenas seis unidades, y necesitan comenzar a sumar con regularidad para no quedarse rezagados en la lucha por salir de la zona baja.

La historia reciente de este enfrentamiento refleja una clara ventaja para Motagua. En el partido de la primera vuelta del Apertura 2026, disputado el 2 de agosto, los capitalinos se impusieron con marcador de 3-0.