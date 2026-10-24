Histórico en la lucha: Así quedaron los cruces de octavos de final en la Liga de Ascenso en Honduras

Uno de los enfrentamientos será entre Hondupino y AFFI Academia, que se medirán en la llave de octavos 1. Por su parte, Arsenal SAO se verá las caras con Municipal San Esteban en el segundo cruce, mientras que Parrillas One tendrá como rival a Santa Rosa FC en la tercera serie de esta etapa.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga de Ascenso de Honduras ya tiene definidos los ocho cruces de los octavos de final del torneo Apertura 2026-2027, una fase en la que 16 equipos buscarán avanzar en su camino hacia el título y mantener vivas sus aspiraciones de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol hondureño.

En la cuarta llave, Pumas se enfrentará a Cedeño en busca de un boleto a los cuartos de final. Además, Palestino tendrá un duro desafío ante Domingo Savio, en una serie que corresponde a los octavos 5 y que promete emociones entre dos equipos que aspiran a seguir avanzando en la competición.

Los otros enfrentamientos tendrán como protagonistas a CD Victoria y Pirata, que chocarán en la llave 6, mientras que CD FAS se medirá a Brasilia en el cruce número 7. Finalmente, CDS Vida se enfrentará a Social Sol en la octava serie, completando el cuadro de los 16 clubes que siguen en carrera por el campeonato.

Con los emparejamientos establecidos, los equipos de la Liga de Ascenso comienzan a enfocar sus esfuerzos en una etapa decisiva del Apertura, donde cada partido será determinante para continuar en la lucha por la corona. Los duelos son de ida y vuelta para conocer los cruces de cuartos de final.