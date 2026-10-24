Ella salió corriendo a una iglesia: Alexis Méndez, médico acusado de intentar abusar de una enfermera

Como padre de familia y médico se muestra Alexis Israel Méndez Rodas, de 43 años, acusado de intentar abusar sexualmente de una enfermera en Talanga, Francisco Morazán.
En sus redes sociales, el galeno ha compartido numerosas fotografías de su vida laboral y de momentos junto a su pequeño hijo.
Entre la información que ha trascendido sobre el médico figura que es originario de Tegucigalpa y tiene su domicilio en la residencial El Dorado, en el municipio de Talanga.
En 2017, Méndez Rodas compartió una fotografía en la que aparece junto a su pareja embarazada, durante una sesión fotográfica en la que ambos esperaban la llegada de su bebé. ¿De qué se le acusa y cómo habrían ocurrido los hechos?
La captura del galeno se produjo en el hospital privado donde labora, ubicado en el barrio Las Acacias, en Talanga, al norte del departamento de Francisco Morazán.
¿Cómo habrían ocurrido los hechos? De acuerdo con la información preliminar, el incidente habría ocurrido la noche del 21 de octubre, cuando el médico y la enfermera, de 20 años, se encontraban de turno en el centro asistencial.
Presuntamente, durante esa jornada laboral, Méndez Rodas habría intentado tomar por la fuerza a su compañera de trabajo, situación que llevó a la joven a salir corriendo del hospital y refugiarse en una iglesia evangélica.
La enfermera habría buscado refugio en una iglesia evangélica para resguardarse. Según las versiones que han trascendido, el médico presuntamente la siguió hasta ese lugar. Una vez en la iglesia, el galeno habría intentado hablar con la joven para decirle que lo ocurrido era un malentendido y que debían arreglar las cosas.
Tras conocerse el caso, las autoridades intervinieron y decomisaron un teléfono celular al médico. El aparato fue remitido al Juzgado de Talanga como parte de las diligencias correspondientes.
Posteriormente, Méndez Rodas compareció en una audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial. Tras esa resolución, fue trasladado al centro penitenciario de Siria, donde deberá permanecer mientras se desarrolla la audiencia inicial.