Niños fuera de las aulas y expuestos a las pandillas: desafíos de reducir la edad penal en Honduras

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Cándida Maradiaga, señaló a EFE que reducir la edad de imputabilidad o juzgar a adolescentes como adultos es un asunto "altamente complejo" que debe respetar los tratados internacionales vigentes para Honduras desde 1990.Maradiaga subrayó que los jóvenes "no son los responsables de la inseguridad" que afecta a Honduras, un país considerado uno de los más violentos del mundo por las altas tasas de muertes violentas, pese a no estar en guerra, y defendió la necesidad de abordar las deficiencias estructurales antes de recurrir a nuevas medidas punitivas.Según datos de Coiproden, Honduras cuenta con cinco centros de internamiento donde permanecen 163 adolescentes, mientras otros 1.276 cumplen medidas alternativas.A la vulnerabilidad de la niñez se suman 245 menores víctimas de desplazamiento forzado identificados por el Conadeh en 2025 y más de 1,2 millones de niños fuera del sistema escolar.Maradiaga precisó que incluso hay adolescentes de 16 o 17 años sometidos a procesos judiciales que no han cursado siquiera el primer grado de educación, una realidad que, a su juicio, evidencia la necesidad de considerar los factores sociales y educativos que rodean la delincuencia juvenil."No podemos estar reaccionando como en otras ocasiones, como apagafuegos", apostilló la funcionaria, quien pidió la participación de especialistas para diseñar respuestas sostenibles.Los activistas coincidieron en que cualquier reforma debe considerar tanto la responsabilidad individual de los adolescentes como su vulnerabilidad y la captación por estructuras criminales, sin sustituir las políticas de prevención y reinserción por el endurecimiento de las penas.