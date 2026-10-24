Rebajas en la súper y regular: precios de los combustibles a partir del lunes 26 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varias semanas de aumentos consecutivos, algunos derivados de los combustibles registrarán rebajas a partir del lunes 26 de octubre, mientras que otros experimentarán incrementos.
La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer que, en Tegucigalpa, la gasolina súper registrará una rebaja de 2.64 lempiras, por lo que su precio por galón se situará en 154.51 lempiras.
La gasolina regular tendrá una rebaja de 0.96 lempiras y su precio se situará en 140.01 lempiras por galón.
El precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, mientras que el queroseno tendrá un aumento de 1.22 lempiras y su precio será de 147.10 lempiras.
El GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará 2.15 lempiras y costará 58.66 lempiras por galón.
San Pedro Sula
En San Pedro Sula, el precio de la gasolina súper se situará en 149.45 lempiras por galón, tras una rebaja de 2.82 lempiras.
La gasolina regular costará 134.97 lempiras por galón, luego de una rebaja de 1.41 lempiras.
El precio del diésel se mantendrá en 149.20 lempiras por galón.
El queroseno se cotizará en 141.99 lempiras por galón, tras un aumento de 1.04 lempiras. El GLP doméstico mantendrá su precio en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará 2.15 lempiras y costará 54.65 lempiras por galón.
A partir de este lunes 26 de octubre, estos serán los nuevos precios de los combustibles en Honduras, con rebajas en algunas gasolinas y aumentos en otros derivados.