Rebajas en la súper y regular: precios de los combustibles a partir del lunes 26 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varias semanas de aumentos consecutivos, algunos derivados de los combustibles registrarán rebajas a partir del lunes 26 de octubre, mientras que otros experimentarán incrementos.

La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer que, en Tegucigalpa, la gasolina súper registrará una rebaja de 2.64 lempiras, por lo que su precio por galón se situará en 154.51 lempiras.

La gasolina regular tendrá una rebaja de 0.96 lempiras y su precio se situará en 140.01 lempiras por galón.

El precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, mientras que el queroseno tendrá un aumento de 1.22 lempiras y su precio será de 147.10 lempiras.