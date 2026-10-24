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Rebajas en la súper y regular: precios de los combustibles a partir del lunes 26 de octubre

La gasolina súper y la regular registrarán rebajas en Tegucigalpa y SPS, mientras que otros derivados presentarán aumentos. Conozca cuánto costará cada combustible desde este lunes

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 12:04
Rebajas en la súper y regular: precios de los combustibles a partir del lunes 26 de octubre

Después de varias semanas de aumentos consecutivos, la gasolina súper y la regular tendrán reducciones en sus precios a partir del 26 de octubre.

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varias semanas de aumentos consecutivos, algunos derivados de los combustibles registrarán rebajas a partir del lunes 26 de octubre, mientras que otros experimentarán incrementos.

La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer que, en Tegucigalpa, la gasolina súper registrará una rebaja de 2.64 lempiras, por lo que su precio por galón se situará en 154.51 lempiras.

La gasolina regular tendrá una rebaja de 0.96 lempiras y su precio se situará en 140.01 lempiras por galón.

El precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, mientras que el queroseno tendrá un aumento de 1.22 lempiras y su precio será de 147.10 lempiras.

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El GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará 2.15 lempiras y costará 58.66 lempiras por galón.

San Pedro Sula

En San Pedro Sula, el precio de la gasolina súper se situará en 149.45 lempiras por galón, tras una rebaja de 2.82 lempiras.

La gasolina regular costará 134.97 lempiras por galón, luego de una rebaja de 1.41 lempiras.

El precio del diésel se mantendrá en 149.20 lempiras por galón.

Así estarán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

El queroseno se cotizará en 141.99 lempiras por galón, tras un aumento de 1.04 lempiras. El GLP doméstico mantendrá su precio en 228.47 lempiras, mientras que el GLP vehicular aumentará 2.15 lempiras y costará 54.65 lempiras por galón.

A partir de este lunes 26 de octubre, estos serán los nuevos precios de los combustibles en Honduras, con rebajas en algunas gasolinas y aumentos en otros derivados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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