Así estarán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (Sen) anunció a través de sus canales oficiales la nueva estructura de precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir del lunes 19 de octubre en el territorio nacional.

Según la institución, los usuarios que consumen gasolina súper experimentarán un descenso en su costo por galón, pese al incremento internacional en los carburantes.

"El Gobierno mantiene estable el precio por tercera semana consecutiva, evitando que los aumentos acumulados de L 26.77 por galón se trasladen al consumidor final", dice parte de la publicación oficial.