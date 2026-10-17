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Así estarán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

Los combustibles tendrán nuevos precios desde el lunes 19 de octubre y no todos se mueven en la misma dirección. Conozca cuáles suben, cuáles bajan y cuáles se mantienen

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 12:02
Así estarán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

Los combustibles tendrán nuevos precios desde el lunes.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (Sen) anunció a través de sus canales oficiales la nueva estructura de precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir del lunes 19 de octubre en el territorio nacional.

Según la institución, los usuarios que consumen gasolina súper experimentarán un descenso en su costo por galón, pese al incremento internacional en los carburantes.

"El Gobierno mantiene estable el precio por tercera semana consecutiva, evitando que los aumentos acumulados de L 26.77 por galón se trasladen al consumidor final", dice parte de la publicación oficial.

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En Tegucigalpa, la gasolina súper registra una rebaja de L 0.69, fijando su valor en L 157.15 por galón. La gasolina regular sufrirá un incremento de L 1.01, quedando en L 140.97; cabe señalar que este carburante cuenta con un apoyo económico estatal directo de L 2.37 para absorber el 70 % del impacto inflacionario.

El precio del diésel se mantiene completamente congelado en L 153.53, mientras que el kerosene en la zona central muestra una ligera disminución de L 0.04, cotizándose a L 145.88 por galón.

Según la Sen, el GLP doméstico mantiene su precio subsidiado en L 249.62 (con un beneficio directo del Gobierno de L 52.82 por cilindro), mientras que el GLP vehicular registra un alza de L 1.58, situando su nuevo precio en L 56.51.

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Para la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, la gasolina súper baja L 0.86, estableciendo su costo en L 152.27 por galón. La gasolina regular sube L 0.89 para costar L 136.38, tras recibir un subsidio de L 2.09. El diésel no presenta variaciones y se mantendrá en L 149.20.

Asimismo, el kerosene bajará L 0.22 para situarse en L 140.95, el GLP doméstico continuará congelado en L 228.47 (con un subsidio estatal de L 53.25) y el GLP vehicular subirá L 1.58, alcanzando los L 52.50 por galón.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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