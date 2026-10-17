Así estarán los precios de los combustibles a partir del lunes 19 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía (Sen) anunció a través de sus canales oficiales la nueva estructura de precios de los combustibles que entrarán en vigencia a partir del lunes 19 de octubre en el territorio nacional.
Según la institución, los usuarios que consumen gasolina súper experimentarán un descenso en su costo por galón, pese al incremento internacional en los carburantes.
"El Gobierno mantiene estable el precio por tercera semana consecutiva, evitando que los aumentos acumulados de L 26.77 por galón se trasladen al consumidor final", dice parte de la publicación oficial.
En Tegucigalpa, la gasolina súper registra una rebaja de L 0.69, fijando su valor en L 157.15 por galón. La gasolina regular sufrirá un incremento de L 1.01, quedando en L 140.97; cabe señalar que este carburante cuenta con un apoyo económico estatal directo de L 2.37 para absorber el 70 % del impacto inflacionario.
El precio del diésel se mantiene completamente congelado en L 153.53, mientras que el kerosene en la zona central muestra una ligera disminución de L 0.04, cotizándose a L 145.88 por galón.
Según la Sen, el GLP doméstico mantiene su precio subsidiado en L 249.62 (con un beneficio directo del Gobierno de L 52.82 por cilindro), mientras que el GLP vehicular registra un alza de L 1.58, situando su nuevo precio en L 56.51.
Para la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, la gasolina súper baja L 0.86, estableciendo su costo en L 152.27 por galón. La gasolina regular sube L 0.89 para costar L 136.38, tras recibir un subsidio de L 2.09. El diésel no presenta variaciones y se mantendrá en L 149.20.
Asimismo, el kerosene bajará L 0.22 para situarse en L 140.95, el GLP doméstico continuará congelado en L 228.47 (con un subsidio estatal de L 53.25) y el GLP vehicular subirá L 1.58, alcanzando los L 52.50 por galón.
⛽🇭🇳 ¡El Gobierno continúa protegiendo el bolsillo de los hondureños!Ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, el Gobierno mantiene estable el precio del Diésel por tercera semana consecutiva, evitando que los aumentos acumulados de L 26.77 por galón se trasladen al consumidor final.Asimismo, continúa vigente el Apoyo Económico Temporal del 70 % para la Gasolina Regular, así como el apoyo al GLP de uso doméstico, como parte de las medidas para aliviar la economía de las familias hondureñas.📅 Conoce la nueva estructura de precios, vigente a partir del lunes 19 de octubre de 2026.#GobiernoQueHace— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) October 17, 2026