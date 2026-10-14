Honduras suma L12,204 millones en impuestos por importación y consumo de carburantes

Tegucigalpa, Honduras.- Los altos precios internos de los combustibles no frenan el consumo de refinados en el mercado hondureño.
Ese comportamiento ha impactado en la recaudación de impuestos del gobierno central. De acuerdo con un informe publicado por la Secretaría de Finanzas (Sefin), la importación y consumo de derivados del petróleo ha generado 12,204 millones de lempiras en concepto de impuestos, en el transcurso del año.
En comparación con la meta anual de 14,184 millones de lempiras, lo ejecutado es de 86.04%. En 2025, según la Sefin, se programaron 13,032.7 millones de lempiras en concepto de Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial, que es el impuesto que se aplica a los carburantes, cerrando con L13,431.5 millones.
Además, se proyectó 400 millones de lempiras en impuesto al LPG (Gas Licuado Propano) y se recaudó L471.3 millones.
De acuerdo con fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas, el comportamiento observada en el presente año indica que al cierre de 2026 se superará la meta anual estimada.
Impuestos
En Honduras, el impuesto a los combustibles está dolarizado y se aplica al momento de la importación.
La gasolina superior está gravada con 99.49 centavos de dólar por galón (equivalente a 26.76 lempiras), la regular con 82.76 centavos (L22.26) y el diésel con 44.66 centavos de dólar.
En el caso del diésel, el gobierno ha decidido congelar por 30 días el impuesto que se aplica, que en lempiras equivale a 12.01 lempiras por galón.
Respecto al cilindro de gas licuado propano de 25 libras, el impuesto es de 88 centavos de dólar, equivalente a 23.67 lempiras.
El impuesto Aporte Atención Programas Sociales y Conservación Patrimonio Vial fue creado el 20 de mayo de 1998, sin embargo, en diciembre de 2013 se reforma el decreto para establecer una alícuota en dólares, quedando en $1.4089 para la gasolina superior, $1.2416 para la regular y $0.8606 para el diésel.