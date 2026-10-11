CNBS denuncia uso indebido de identidad para ofrecer falsas inversiones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó sobre la suplantación de identidad y el uso indebido del nombre de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (Cabval) y de su gerente general, David Hernández Núñez, para promover supuestos servicios de inversión fraudulentos en Honduras.

De acuerdo con la información difundida por el ente regulador, los responsables utilizan perfiles falsos y comunicaciones a través de la plataforma Telegram para ofrecer servicios financieros y aparentar que sus operaciones cuentan con el respaldo de una entidad legítima.

La CNBS explicó que Cabval se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a supervisión, pero identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo” y que utiliza nombres, imágenes e información relacionada con la sociedad y su gerente general para generar confianza entre posibles víctimas.