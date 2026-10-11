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CNBS denuncia uso indebido de identidad para ofrecer falsas inversiones en Honduras

La alerta de la CNBS señala el uso indebido del nombre de Cabval y de su gerente general para promover servicios financieros fraudulentos en Honduras

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 10:17
CNBS denuncia uso indebido de identidad para ofrecer falsas inversiones en Honduras

La CNBS pidió a los hondureños desconfiar de inversiones no verificadas y proteger su dinero.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó sobre la suplantación de identidad y el uso indebido del nombre de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (Cabval) y de su gerente general, David Hernández Núñez, para promover supuestos servicios de inversión fraudulentos en Honduras.

De acuerdo con la información difundida por el ente regulador, los responsables utilizan perfiles falsos y comunicaciones a través de la plataforma Telegram para ofrecer servicios financieros y aparentar que sus operaciones cuentan con el respaldo de una entidad legítima.

La CNBS explicó que Cabval se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a supervisión, pero identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo” y que utiliza nombres, imágenes e información relacionada con la sociedad y su gerente general para generar confianza entre posibles víctimas.

CABVAL es una sociedad anónima dedicada a la intermediación bursátil y a actividades relacionadas directamente con el mercado de capitales, por lo que el uso indebido de su identidad podría inducir a la población a creer que las ofertas de inversión provienen de una entidad autorizada.

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Ante esta situación, la CNBS recomendó a los ciudadanos abstenerse de realizar transferencias de dinero o compartir información personal y financiera mediante perfiles, mensajes o canales que no estén autorizados por la entidad correspondiente.

Asimismo, instó a verificar que cualquier propuesta de inversión proceda de los canales oficiales de la institución supervisada antes de entregar dinero o proporcionar datos sensibles.

La comisión también pidió reportar cualquier comunicación sospechosa ante las autoridades competentes y la entidad afectada, como parte de las medidas para prevenir posibles fraudes financieros.

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Finalmente, el organismo llamó a la población a mantenerse alerta y proteger sus recursos económicos, evitando confiar en ofertas de inversión cuya autenticidad no haya sido confirmada por los canales oficiales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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