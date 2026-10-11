CNBS denuncia uso indebido de identidad para ofrecer falsas inversiones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó sobre la suplantación de identidad y el uso indebido del nombre de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (Cabval) y de su gerente general, David Hernández Núñez, para promover supuestos servicios de inversión fraudulentos en Honduras.
De acuerdo con la información difundida por el ente regulador, los responsables utilizan perfiles falsos y comunicaciones a través de la plataforma Telegram para ofrecer servicios financieros y aparentar que sus operaciones cuentan con el respaldo de una entidad legítima.
La CNBS explicó que Cabval se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a supervisión, pero identificó a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo” y que utiliza nombres, imágenes e información relacionada con la sociedad y su gerente general para generar confianza entre posibles víctimas.
COMUNICADO DE ALERTA A LA CIUDADANÍALa Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alerta a la ciudadanía, inversionistas y público usuario sobre la suplantación de identidad y el uso indebido del nombre de Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) y de su gerente general, David Hernández Núñez, mediante perfiles y comunicaciones difundidas en Telegram para promover supuestos servicios de inversión.¡Cuidado con las ofertas de inversión fraudulentas!Si bien es cierto que Casa de Bolsa de Valores, S.A. (CABVAL) se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) y está sujeta a la supervisión de la CNBS, los ofrecimientos de inversión realizados a través de perfiles y cuentas no autorizadas son falsos y no corresponden a las actividades legítimas de la entidad.Asimismo, se ha identificado a una persona que se presenta como “Agustín Bermejo”, quien utiliza nombres, imágenes e información asociada a CABVAL y a su gerente general para aparentar legitimidad.La CNBS recomienda a la ciudadanía:1. Abstenerse de realizar transferencias de dinero o compartir información personal o financiera a través de perfiles o canales no autorizados.2. Verificar que cualquier ofrecimiento de inversión provenga de los canales oficiales de la entidad supervisada.3. Reportar cualquier comunicación sospechosa a las autoridades competentes y a la entidad afectada.¡Proteja su dinero y no se deje engañar! Antes de invertir, verifique la autenticidad de la oferta y la identidad de quien la promueve.La CNBS reafirma su compromiso con la protección de los inversionistas, la transparencia del mercado de valores y la prevención de actividades fraudulentas que puedan afectar la confianza del público.#CNBS #AlertaFinanciera #PrevenciónDelFraude #MercadoDeValores #ProtecciónAlInversionista #Honduras— CNBS Honduras (@cnbshonduras) October 10, 2026
CABVAL es una sociedad anónima dedicada a la intermediación bursátil y a actividades relacionadas directamente con el mercado de capitales, por lo que el uso indebido de su identidad podría inducir a la población a creer que las ofertas de inversión provienen de una entidad autorizada.
Ante esta situación, la CNBS recomendó a los ciudadanos abstenerse de realizar transferencias de dinero o compartir información personal y financiera mediante perfiles, mensajes o canales que no estén autorizados por la entidad correspondiente.
Asimismo, instó a verificar que cualquier propuesta de inversión proceda de los canales oficiales de la institución supervisada antes de entregar dinero o proporcionar datos sensibles.
La comisión también pidió reportar cualquier comunicación sospechosa ante las autoridades competentes y la entidad afectada, como parte de las medidas para prevenir posibles fraudes financieros.
Finalmente, el organismo llamó a la población a mantenerse alerta y proteger sus recursos económicos, evitando confiar en ofertas de inversión cuya autenticidad no haya sido confirmada por los canales oficiales.