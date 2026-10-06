Demandas contra el Estado ascienden a más de 29 mil hasta mediados de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las demandas judiciales en contra del Estado de Honduras son una pesada carga para las finanzas públicas que cada mes aumenta. A junio de 2026, de acuerdo con el último reporte trimestral de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la cifra de demandas ascendió a 29,484. Al compararse con junio de 2025 (25,596 casos), se denota un crecimiento interanual de 3,888 demandas. “Cada cambio de gobierno se traduce en un aumento de las demandas por el tema de los despidos”, dijo una fuente de la Sefin.

Esa situación ha impactado en el pasivo contingente respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado en los últimos años: en 2021 era de 11.5% y a junio de 2026 subió a 24.2%, de acuerdo con la Sefin. En 2024 aumentó a 50%, sin embargo se redujo a 30.1% en 2025 después que Honduras Próspera Inc. bajará el reclamo de 10,775 a 1,630 millones de dólares, tras casi dos años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe oficial destaca que las demandas se concentran en dos áreas: laboral con 20,621 casos (68.71% del total) y contencioso administrativo con 7,998 (27.12%). Las restantes 865 demandas judiciales (2.93%) corresponden a las áreas de civil, internacionales y otras.