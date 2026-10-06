Demandas contra el Estado ascienden a más de 29 mil hasta mediados de 2026

Por sector, las empresas públicas no financieras concentran la mayoría de las demandas con 11,074, seguida del gobierno central con 10,984 y de las instituciones desconcentradas con 4,194 casos. En las cortes internacionales se registran 100 demandas en contra del estado de Honduras.“La información correspondiente a junio de 2026 muestra que el 37.25% del total de demandas activas son en contra de las instituciones de la administración central”, subraya el informe.Explica que desde diciembre de 2024 se incluye información de las demandas internacionales activas, de las que 18 se encuentran en el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/honduras-regresa-ciadi-16-de-agosto-casi-dos-anos-fuera-HF31700968" target="_blank">CIADI.</a>El informe trimestral de la Secretaría de Finanzas revela que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es la institución pública con más demandas, con 7,219 (41% del total). Siguen la Secretaría de Salud (Sesal) con 4,289 demandas (24% del total) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) con 2,070 casos. La mayoría de esas demandas corresponden al ámbito laboral