  1. Inicio
  2. · Economía

Demandas contra el Estado ascienden a más de 29 mil hasta mediados de 2026

Hasta el primer semestre de 2026, las demandas contra el Estado subieron a 29,484 casos, siendo la ENEE y la Sesal las instituciones con más demandas

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 00:00
Demandas contra el Estado ascienden a más de 29 mil hasta mediados de 2026

El 37.25% del total de demandas activas son en contra de las instituciones de la administración central, según un informe de la Secretaría de Finanzas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las demandas judiciales en contra del Estado de Honduras son una pesada carga para las finanzas públicas que cada mes aumenta.

A junio de 2026, de acuerdo con el último reporte trimestral de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la cifra de demandas ascendió a 29,484. Al compararse con junio de 2025 (25,596 casos), se denota un crecimiento interanual de 3,888 demandas.

“Cada cambio de gobierno se traduce en un aumento de las demandas por el tema de los despidos”, dijo una fuente de la Sefin.

Honduras ante 14 demandas: expertos plantean conciliar para reducir costos

Esa situación ha impactado en el pasivo contingente respecto al Producto Interno Bruto (PIB) ha aumentado en los últimos años: en 2021 era de 11.5% y a junio de 2026 subió a 24.2%, de acuerdo con la Sefin.

En 2024 aumentó a 50%, sin embargo se redujo a 30.1% en 2025 después que Honduras Próspera Inc. bajará el reclamo de 10,775 a 1,630 millones de dólares, tras casi dos años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

El informe oficial destaca que las demandas se concentran en dos áreas: laboral con 20,621 casos (68.71% del total) y contencioso administrativo con 7,998 (27.12%). Las restantes 865 demandas judiciales (2.93%) corresponden a las áreas de civil, internacionales y otras.

La PGR anuncia auditoría a demandas contra el Estado de Honduras

Por sector, las empresas públicas no financieras concentran la mayoría de las demandas con 11,074, seguida del gobierno central con 10,984 y de las instituciones desconcentradas con 4,194 casos. En las cortes internacionales se registran 100 demandas en contra del estado de Honduras.

“La información correspondiente a junio de 2026 muestra que el 37.25% del total de demandas activas son en contra de las instituciones de la administración central”, subraya el informe.

Explica que desde diciembre de 2024 se incluye información de las demandas internacionales activas, de las que 18 se encuentran en el CIADI.

El informe trimestral de la Secretaría de Finanzas revela que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es la institución pública con más demandas, con 7,219 (41% del total).

Siguen la Secretaría de Salud (Sesal) con 4,289 demandas (24% del total) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) con 2,070 casos. La mayoría de esas demandas corresponden al ámbito laboral

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias