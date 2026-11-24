Tegucigalpa, Honduras.- Las familias del Distrito Central que no cuentan con recursos económicos para cubrir los gastos de un funeral pueden solicitar servicios gratuitos en la Funeraria del Pueblo. El establecimiento brinda atención las 24 horas del día, los siete días de la semana para la población que necesite de sus servicios. El servicio, promovido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), está dirigido a personas que atraviesan la pérdida de un familiar y necesitan apoyo para cubrir los gastos funerarios.

De acuerdo con la información municipal, el beneficio no tiene costo para las familias que no pueden pagar un servicio de esta naturaleza, aunque está sujeto a la verificación de requisitos y a la disponibilidad.

¿Qué incluye el servicio funerario?

El apoyo contempla la entrega de un ataúd y una mortaja para la persona fallecida, además de un kit alimenticio para los familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También incluye el préstamo de una sala velatoria para que los allegados puedan realizar las actividades correspondientes antes de la sepultura. La atención está disponible durante toda la semana, incluidos sábados y domingos, por lo que las familias pueden comunicarse con la funeraria en cualquier momento.

¿Qué documentos se necesitan?