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Programa municipal brinda apoyo funerario a familias de escasos recursos de la capital

La Funeraria del Pueblo brinda servicios gratuitos como sala velatoria, donación de ataúdes y kits alimenticios, atendiendo a familias capitalinas las 24 horas

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 18:16
Programa municipal brinda apoyo funerario a familias de escasos recursos de la capital

Disponible las 24 horas, la Funeraria del Pueblo entrega ataúdes, presta sala velatoria y brinda kits con alimentos para acompañar a familias en duelo.

 Foto: Cortesía/EL HERALDO

Tegucigalapa, Honduras.- La Funeraria del Pueblo, administrada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, entregó 125 ataúdes gratuitos entre febrero y abril a familias de escasos recursos en Tegucigalpa, como parte de un programa social que brinda apoyo funerario integral las 24 horas del día.

Desde esta dependencia, ubicada frente al parque El Obelisco en Comayagüela y dirigida por Leonor Osorio, se coordinan diferentes apoyos que buscan aliviar la carga económica de las familias dolientes, brindando atención integral en momentos difíciles.

Además de la entrega de féretros, el servicio incluye el uso de sala velatoria, permitiendo a las familias realizar el velatorio en condiciones dignas sin incurrir en gastos adicionales.

La Funeraria del Pueblo está a la disposición de los ciudadanos en momentos difíciles

Otro de los apoyos que se brindan es la donación de kits, los cuales contienen insumos básicos como refrescos, galletas, agua, café, azúcar, pan y sopas instantáneas para acompañar a los asistentes durante el duelo.

Las autoridades municipales destacan que este programa busca garantizar que ninguna familia quede desamparada en uno de los momentos más sensibles de la vida.

El servicio está disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo, con el objetivo de atender de manera inmediata cualquier solicitud que se presente en la ciudad.

Para acceder a estos beneficios, los solicitantes deben presentar el acta de defunción del fallecido, así como copia de la identidad tanto de la persona fallecida como del familiar que realiza el trámite.

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Este proceso permite verificar la información y asegurar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. La funeraria municipal se ha consolidado como un programa de impacto social que responde a las necesidades de sectores vulnerables en Tegucigalpa y Comayagüela.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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