Programa municipal brinda apoyo funerario a familias de escasos recursos de la capital

Tegucigalapa, Honduras.- La Funeraria del Pueblo, administrada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, entregó 125 ataúdes gratuitos entre febrero y abril a familias de escasos recursos en Tegucigalpa, como parte de un programa social que brinda apoyo funerario integral las 24 horas del día.

Desde esta dependencia, ubicada frente al parque El Obelisco en Comayagüela y dirigida por Leonor Osorio, se coordinan diferentes apoyos que buscan aliviar la carga económica de las familias dolientes, brindando atención integral en momentos difíciles.

Además de la entrega de féretros, el servicio incluye el uso de sala velatoria, permitiendo a las familias realizar el velatorio en condiciones dignas sin incurrir en gastos adicionales.