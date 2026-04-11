Morir es más caro en Honduras: ataúdes suben 5% y funerales superan los L20,000

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de los ataúdes en Honduras ha registrado un incremento cercano al 5%, impactando directamente en los costos de los servicios funerarios y en el bolsillo de las familias, según la Asociación Nacional de la Industria Funeraria de Honduras.

Actualmente, un ataúd básico tiene un costo aproximado de 6,000 lempiras, cubriendo únicamente el féretro, mientras que los precios pueden escalar hasta los 14,000 lempiras dependiendo del tipo y la empresa.

“Un ataúd básico ronda los 6,000 lempiras, pero eso solo cubre el féretro. Cuando la familia solicita el servicio completo, incluyendo preparación, traslado y mortaja, el costo total puede superar fácilmente los 20,000 lempiras”, explicó Edwin Lanza, representante de la Asociación Nacional de la Industria Funeraria de Honduras.

Los servicios funerarios completos en su versión más sencilla alcanzan los 20,000 lempiras, suma que incluye el ataúd, la preparación del cuerpo, el traslado y la mortaja.

“Además del servicio básico, las familias deben considerar el costo del lote en cementerio, que en opciones económicas puede rondar los 24,000 lempiras, lo que eleva significativamente el gasto total”, detalló Lanza.

“El incremento en los combustibles ha tenido un impacto directo en los costos funerarios, especialmente en lo que respecta al traslado del cuerpo y toda la logística que implica brindar el servicio”, señaló el representante del sector.

La importación de materiales de otros países es uno de los principales factores que inciden en el encarecimiento de los ataúdes, afectando principalmente la logística y el traslado hacia Honduras.