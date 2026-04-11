Morir es más caro en Honduras: ataúdes suben 5% y funerales superan los L20,000

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de los ataúdes en Honduras ha registrado un incremento cercano al 5%, impactando directamente en los costos de los servicios funerarios y en el bolsillo de las familias, según la Asociación Nacional de la Industria Funeraria de Honduras.
Actualmente, un ataúd básico tiene un costo aproximado de 6,000 lempiras, cubriendo únicamente el féretro, mientras que los precios pueden escalar hasta los 14,000 lempiras dependiendo del tipo y la empresa.
“Un ataúd básico ronda los 6,000 lempiras, pero eso solo cubre el féretro. Cuando la familia solicita el servicio completo, incluyendo preparación, traslado y mortaja, el costo total puede superar fácilmente los 20,000 lempiras”, explicó Edwin Lanza, representante de la Asociación Nacional de la Industria Funeraria de Honduras.
Los servicios funerarios completos en su versión más sencilla alcanzan los 20,000 lempiras, suma que incluye el ataúd, la preparación del cuerpo, el traslado y la mortaja.
“Además del servicio básico, las familias deben considerar el costo del lote en cementerio, que en opciones económicas puede rondar los 24,000 lempiras, lo que eleva significativamente el gasto total”, detalló Lanza.
“El incremento en los combustibles ha tenido un impacto directo en los costos funerarios, especialmente en lo que respecta al traslado del cuerpo y toda la logística que implica brindar el servicio”, señaló el representante del sector.
La importación de materiales de otros países es uno de los principales factores que inciden en el encarecimiento de los ataúdes, afectando principalmente la logística y el traslado hacia Honduras.
“También enfrentamos la falta de una ley funeraria que regule los precios y proteja al consumidor, ya que actualmente no existe un ente que supervise ni establezca límites en los cobros”, cuestionó Lanza.
“Hay casos en los que, pese a que un plan funerario ya fue pagado, las empresas solicitan ajustes de entre 30% y 40% al momento de brindar el servicio, lo que genera molestia y desconfianza en los clientes”, advirtió el entrevistado.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios presentar reclamos formales ante la gerencia de la empresa funeraria y, de no obtener respuesta, acudir a instancias de protección al consumidor.
“Desde el sector también se reconoce que los ataúdes pueden ser adquiridos por funerarias a precios bajos directamente de fabricantes, pero luego estos incrementan hasta en un 200% o 300% al consumidor final”, reveló.
En cuanto a la demanda, esta mantiene una tendencia al alza, impulsada por el crecimiento poblacional y diversas causas de mortalidad en el país.
“Cada año aumenta el número de fallecimientos entre un 1% y 2%, siendo los accidentes de tránsito, especialmente los relacionados con motocicletas, una de las principales causas de muerte en el país”, indicó Lanza.
Añadió el aumento de precios de los ataúdes se debe a gran parte a que los materiales para la fabricación, como madera procesada, aglomerados y pegamentos, son importados, lo que eleva los costos, sumado a que la madera nacional es exportada, limitando el acceso a materia prima local.