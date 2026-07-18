Más de 500 familias recibieron ataúdes gratuitos en la capital en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de dinero para cubrir un sepelio obligó a más de 500 familias de Tegucigalpa y Comayagüela a solicitar apoyo funerario durante los primeros siete meses de 2026.
El informe indica que entre febrero y julio fueron entregados 520 ataúdes gratuitos a personas de escasos recursos que enfrentaban la pérdida de un familiar.
El comportamiento mensual refleja un aumento en la demanda del servicio. En febrero se entregaron 40 ataúdes, mientras que marzo concentró 109 ayudas, convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de apoyos durante el período registrado.
En abril y mayo la cifra se mantuvo cercana, con 107 ataúdes entregados en cada mes, mientras que junio alcanzó el punto más alto con 118 servicios otorgados a familias capitalinas.
Hasta la fecha del reporte de julio, la institución contabiliza 39 ataúdes entregados, una cantidad que puede incrementarse conforme continúan las solicitudes de personas que no tienen capacidad económica para asumir un gasto funerario.
Miriam Esmeralda Rodas, gerenta de la Funeraria del Pueblo, explicó que la demanda refleja la situación económica que enfrentan muchas familias cuando ocurre un fallecimiento.
“En la capital hay mucha necesidad y en los momentos más dolorosos muchas personas no cuentan con los recursos necesarios”, manifestó.
Además de los ataúdes, el apoyo incluye el uso de salas velatorias para las familias que necesitan un espacio donde realizar la despedida de sus seres queridos.
La institución también reporta la entrega de kits con productos básicos para los velorios, entre ellos café, refrescos, azúcar, pan y sopas para los asistentes.
Como parte de la asistencia brindada durante 2026, la funeraria contabiliza también la entrega de paquetes de velas. En marzo, abril, mayo y junio se distribuyeron 15 paquetes mensuales, mientras que en julio fueron entregados 10.
Para acceder al servicio, las familias deben cumplir con los requisitos establecidos por la funeraria y demostrar que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir los gastos funerarios.
El apoyo se concentra principalmente en hogares que, además del duelo por la pérdida de un familiar, enfrentan dificultades económicas para costear un servicio privado.
Los datos de la Funeraria del Pueblo muestran que la necesidad de asistencia funeraria continúa presente en la capital, donde cientos de familias han recurrido a este programa durante 2026.