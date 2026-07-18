Más de 500 familias recibieron ataúdes gratuitos en la capital en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de dinero para cubrir un sepelio obligó a más de 500 familias de Tegucigalpa y Comayagüela a solicitar apoyo funerario durante los primeros siete meses de 2026.

El informe indica que entre febrero y julio fueron entregados 520 ataúdes gratuitos a personas de escasos recursos que enfrentaban la pérdida de un familiar.

El comportamiento mensual refleja un aumento en la demanda del servicio. En febrero se entregaron 40 ataúdes, mientras que marzo concentró 109 ayudas, convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de apoyos durante el período registrado.

En abril y mayo la cifra se mantuvo cercana, con 107 ataúdes entregados en cada mes, mientras que junio alcanzó el punto más alto con 118 servicios otorgados a familias capitalinas.

Hasta la fecha del reporte de julio, la institución contabiliza 39 ataúdes entregados, una cantidad que puede incrementarse conforme continúan las solicitudes de personas que no tienen capacidad económica para asumir un gasto funerario.

Miriam Esmeralda Rodas, gerenta de la Funeraria del Pueblo, explicó que la demanda refleja la situación económica que enfrentan muchas familias cuando ocurre un fallecimiento.