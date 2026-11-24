Tegucigalpa, Honduras.- La demolición de una parte de la rotonda ubicada debajo del puente Papa Francisco generó cuestionamientos entre los capitalinos, quienes reprochan que se destruyan obras y materiales construidos con los impuestos que pagan los ciudadanos, sin considerar las pérdidas económicas que representa la intervención. La mañana del 23 de noviembre, retroexcavadoras comenzaron a demoler parte del pavimento que conforma la rotonda, mientras personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizaba trabajos en el sector. Los ciudadanos cuestionaron que una infraestructura que representó una inversión de recursos públicos ahora esté siendo demolida, cuando todavía no se ha habilitado el puente. A su criterio, estas intervenciones deben planificarse para evitar el desperdicio de materiales y dinero. "Son trabajos que se hicieron con los impuestos de cada capitalino. No es justo que después tengan que destruir lo que ya estaba construido sin explicar cuánto dinero se está perdiendo", manifestó Gerardo García, quien se conducía en su motocicleta hacia aldea Mateo. Ante los cuestionamientos, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, justificó la intervención como una medida temporal para reducir el congestionamiento vehicular que se registra debajo del puente Papa Francisco, especialmente durante las horas pico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"La rotonda que está diseñada debajo del puente tiene capacidad únicamente para manejar los movimientos de giro del sector. El problema que estamos teniendo, al no estar habilitado el puente, es que durante las horas pico se genera un tráfico excesivo", explicó Ehrler. El funcionario detalló que, debido al cierre del puente, los vehículos que circulan en línea recta también están utilizando la rotonda, lo que provoca una mayor concentración de automotores y prolonga los tiempos de desplazamiento de los conductores. "Los movimientos longitudinales, es decir, los vehículos que circulan en línea recta, los estamos manejando por esa rotonda. Esto está generando demasiado tráfico y, con el combustible tan caro, se está gastando demasiado", manifestó el ministro.

Intervención temporal

Ehrler aseguró que la demolición parcial permitirá habilitar la circulación longitudinal para que los automotores puedan atravesar el sector sin depender exclusivamente de los movimientos de giro que permite la rotonda, ya que la intención es agilizar el tránsito mientras continúan las reparaciones del puente. "Por esa razón, como Secretaría, hemos tomado la decisión de que, mientras no se repare el puente, no podemos tener a la gente sufriendo durante un año entero por el tráfico en ese sector", expresó.

El ministro también aclaró que la modificación no será permanente y que la estructura original será reconstruida una vez que el puente Papa Francisco esté nuevamente habilitado para la circulación vehicular. "Una vez habilitado el puente, reconstruiremos todo lo demolido y lo volveremos a dejar como estaba", aseguró Ehrler al referirse al futuro de la infraestructura intervenida.