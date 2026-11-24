Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes del Distrito Central podrían volver a enfrentar racionamientos de agua potable de hasta 12 días a partir de enero de 2027, debido a los bajos niveles de almacenamiento en las represas que abastecen a la capital. El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Raúl Lanza, informó que al 24 de noviembre los embalses registraban un almacenamiento conjunto del 52% de su capacidad. La situación mantiene en alerta a las autoridades, que preparan distintos escenarios de distribución para garantizar el abastecimiento durante el primer semestre del próximo año.

Lanza explicó que, hasta este martes 24 de noviembre, la represa Los Laureles se encontraba al 86% de su capacidad, mientras que La Concepción apenas alcanzaba el 41%. “Entre ambos embalses estamos en un porcentaje de un 52% de almacenamiento de todos los metros cúbicos que entre los dos pueden obtener", afirmó el funcionario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Racionamientos podrían extenderse nuevamente

Actualmente, los sectores de la capital reciben el servicio bajo un esquema de racionamientos cada nueve días, según detalló el gerente de la UMAPS. Esta frecuencia representa una mejora respecto al último período en el que la distribución llegó a realizarse cada 12 días, una medida que, según Lanza, nunca se había aplicado anteriormente. “Estamos con los racionamientos a cada nueve días, y acabamos de salir de los racionamientos de cada 12, el cual nunca se había dado, pero por las condiciones en las que nos vimos tuvimos que hacerlo”, manifestó. Sin embargo, la posibilidad de regresar a períodos de hasta 12 días de espera se mantiene entre los escenarios que las autoridades contemplan para el primer semestre de 2027. La UMAPS trabaja en diferentes alternativas para organizar la distribución del agua durante los primeros seis meses del próximo año, tomando en cuenta las reservas disponibles en ambos embalses. “Estamos haciendo diferentes escenarios de racionamiento para poder asegurar la distribución del servicio de agua potable para todo el semestre primero del 2027”, explicó Lanza.

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