Tegucigalpa, Honduras.- Las personas que consuman bebidas alcohólicas frente a iglesias o centros educativos podrían ser retenidas hasta por 24 horas durante los operativos que se realizan en el Distrito Central. Las acciones se han intensificado en sectores como la colonia Kennedy, donde las autoridades han recibido denuncias por personas que ingieren bebidas alcohólicas en espacios no autorizados, incluso frente a escuelas e iglesias. Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, explicó que las quejas ciudadanas han motivado la coordinación de operativos con la Policía Nacional para intervenir en estos lugares.

“En la colonia Kennedy hemos estado recibiendo muchas denuncias de personas que consumen bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, en la vía pública, frente a una escuela o iglesia”, manifestó.

¿En qué lugares se realizarán los operativos?

Las intervenciones están dirigidas a personas que consumen bebidas alcohólicas en espacios públicos, entre ellos calles, alrededores de centros educativos e iglesias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También se contempla a quienes ingieren bebidas dentro de vehículos estacionados en la vía pública o en gasolineras, una practica bastante común. Esperanza señaló que estas conductas están contempladas en la Ley de Policía y de Convivencia Social, que establece sanciones para el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. “Estas acciones atentan con las buenas costumbres que debemos tener como ciudadanos en el Distrito Central. La ley de policía y convivencia ciudadana sanciona el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública”, expresó.

Policía Municipal trabaja con la Policía Nacional