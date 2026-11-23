Tegucigalpa, Honduras.- La presencia de agentes de la Policía Municipal en 17 parques del Distrito Central busca brindar seguridad y acompañamiento a los capitalinos que visitan estos espacios públicos para realizar actividades recreativas y deportivas.

La medida forma parte de las acciones que desarrolla la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para recuperar y mantener el orden en los espacios públicos de la capital, a los que acuden diariamente familias, niños y personas de distintas edades.

César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que la institución mantiene personal asignado en 17 parques de la ciudad para acompañar a los ciudadanos durante sus visitas.

"Tenemos presencia policial en 17 parques de lo que es el Distrito Central. Ahí brindamos acompañamiento y seguridad para que las personas puedan disfrutar de estos espacios", dijo Castellanos.

El funcionario detalló que uno de los objetivos es que los capitalinos puedan hacer ejercicio, caminar o compartir con sus hijos en espacios que cuenten con presencia de agentes municipales.

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"Buscamos que las personas que van a hacer ejercicio o visitan los parques con sus niños puedan hacerlo tranquilamente, con la presencia de su Policía Municipal", expresó.

La cobertura de seguridad también se extiende a otras zonas de circulación peatonal, especialmente en sectores donde se registra una importante afluencia diaria de personas.