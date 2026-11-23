Tegucigalpa, Honduras.- La presencia de agentes de la Policía Municipal en 17 parques del Distrito Central busca brindar seguridad y acompañamiento a los capitalinos que visitan estos espacios públicos para realizar actividades recreativas y deportivas.
La medida forma parte de las acciones que desarrolla la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para recuperar y mantener el orden en los espacios públicos de la capital, a los que acuden diariamente familias, niños y personas de distintas edades.
César Castellanos, director de la Policía Municipal, explicó que la institución mantiene personal asignado en 17 parques de la ciudad para acompañar a los ciudadanos durante sus visitas.
"Tenemos presencia policial en 17 parques de lo que es el Distrito Central. Ahí brindamos acompañamiento y seguridad para que las personas puedan disfrutar de estos espacios", dijo Castellanos.
El funcionario detalló que uno de los objetivos es que los capitalinos puedan hacer ejercicio, caminar o compartir con sus hijos en espacios que cuenten con presencia de agentes municipales.
"Buscamos que las personas que van a hacer ejercicio o visitan los parques con sus niños puedan hacerlo tranquilamente, con la presencia de su Policía Municipal", expresó.
La cobertura de seguridad también se extiende a otras zonas de circulación peatonal, especialmente en sectores donde se registra una importante afluencia diaria de personas.
Entre estos puntos, mencionó los puentes peatonales ubicados en las inmediaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otros sectores de la capital.
Castellanos indicó que también mantienen presencia en lugares como el puente peatonal de la Teletón, donde se registra un tránsito constante de personas que requieren condiciones de seguridad durante sus desplazamientos.
"Tenemos presencia en los puentes peatonales, como los del Central Vicente Cáceres, la UNAH y otros sectores por donde transitan bastantes personas", señaló el funcionario.
La estrategia municipal también contempla vigilancia y acompañamiento en espacios emblemáticos del centro de Tegucigalpa, donde convergen ciudadanos, comerciantes y visitantes.
Entre los lugares atendidos se encuentran la Plaza Central, el Casco Histórico y el Parque de la Libertad, considerados puntos importantes para la convivencia y las actividades cotidianas de los capitalinos.
El director de la Policía Municipal afirmó que la institución mantiene presencia en diferentes sectores del Distrito Central como parte de sus labores de ordenamiento y recuperación de espacios públicos.
"También brindamos apoyo en la Plaza Central Francisco Morazán, el parque La Libertad de Comayaguela y varios sectores más", puntualizó Castellanos.