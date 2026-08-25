Refuerzan vigilancia en puentes peatonales de la capital por temor de asaltos

Tegucigalpa, Honduras.- El temor a sufrir asaltos en los puentes peatonales lleva a algunos capitalinos a evitar estas estructuras y cruzar directamente las calles, una práctica que incrementa el riesgo de accidentes y atropellamientos. Ante esta situación, la Policía Municipal mantiene presencia en varios puentes peatonales de Tegucigalpa, entre ellos los ubicados frente a Teletón, el Instituto Central Vicente Cáceres, la UNAH y la colonia Las Brisas. La vigilancia busca acompañar a las personas que utilizan estos pasos y prevenir situaciones de inseguridad que puedan ocurrir mientras cruzan las vías.

El puente frente a Teletón concentra especial atención debido al abundante tránsito de personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes y familiares que utilizan diariamente esta conexión. En el caso del puente ubicado frente al Instituto Central Vicente Cáceres, la presencia policial también está dirigida a quienes utilizan la estructura para desplazarse entre ambos lados de la vía, especialmente, estudiantes. La misma vigilancia se mantiene en los otros puntos señalados por las autoridades, donde los agentes brindan orientación y apoyo a los peatones. Además de los puentes, la Policía Municipal mantiene presencia en las bahías de City Mall y Plaza Miraflores, lugares de los que se desprende una gran cantidad de denuncias por asaltos. El problema es que estas estructuras arrastran una percepción de inseguridad entre los capitalinos, debido a las denuncias recurrentes sobre asaltos en algunos de estos espacios. Como consecuencia, algunos peatones optan por cruzar directamente las calles, especialmente en horas nocturnas, horario en el que se multiplican las denuncias.