¿Qué zonas de Tegucigalpa están siendo intervenidas para recuperar sus áreas verdes?

Tegucigalpa, Honduras.- Los parques El Obelisco, La Leona y Herrera, además de varios bulevares y sectores residenciales, forman parte de las zonas de Tegucigalpa donde se realizan trabajos de recuperación y mantenimiento de áreas verdes. Las intervenciones incluyen la renovación de jardines, la siembra de plantas y la limpieza de espacios públicos, según información de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). En el centro histórico, los trabajos abarcan el sector del Obelisco y los parques La Leona y Herrera, donde las labores buscan recuperar la vegetación y modificar el aspecto de estos espacios.

Las cuadrillas también realizan trabajos de mantenimiento y embellecimiento en distintos bulevares de la capital, con la intención de darle una imagen renovada a la ciudad.

Bulevares y sectores residenciales también están incluidos

Entre las zonas mencionadas por las autoridades figura la colonia El Hogar, donde se desarrollan acciones para mejorar las áreas verdes. Lo mismo ocurre en el bulevar Juan Pablo II. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Carlos Deras, gerente del departamento de Parque y Jardines de la AMDC, también mencionó zonas como: inmediaciones del Estadio Nacional, anillo periférico, bulevar La Hacienda y bulevar Suyapa. Cabe destacar que, de acuerdo con la municipalidad, en lo que va del año se han sembrado más de 40,000 plantas en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. La UGA explicó que la selección de especies se realiza siguiendo una guía técnica que toma en cuenta las características del terreno de cada lugar.