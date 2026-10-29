Fiscalía: Luis Redondo intentó torpedear las elecciones generales de 2025

Tegucigalpa, Honduras. -Impedir el ingreso de diputados al Congreso Nacional, instalar una comisión permanente que la Fiscalía considera ilegal y promover un decreto para ordenar el recuento de votos son parte de los hechos que el Ministerio Público (MP) atribuye a Luis Redondo, en un requerimiento fiscal que señala actuaciones dirigidas a menoscabar el proceso electoral de 2025. Según la acusación, el 28 de octubre de 2025, Redondo ordenó a la seguridad interna del Congreso restringir el acceso de varios parlamentarios que pretendían celebrar una sesión extraordinaria para ampliar el período de sesiones ordinarias. Ante el impedimento, los diputados terminaron reuniéndose en la vía pública. Durante esa sesión, el pleno aprobó extender el período ordinario hasta el 20 de enero de 2026. Sin embargo, la resolución no fue publicada en el diario oficial La Gaceta, de acuerdo con el requerimiento fiscal, porque el entonces gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edys Moncada, se negó a recibir la documentación. Tres días después, el 31 de octubre, Redondo y miembros de la junta directiva procedieron a designar e instalar una comisión permanente, pese a que, según la Fiscalía, el período ordinario ya había sido prorrogado por el pleno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones buscaron mantener arbitrariamente el control de la función legislativa, generar caos y retrasos en el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y menoscabar el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025. "Con las investigaciones se ha constatado que las acciones realizadas por los encausados con pleno conocimiento y voluntad estaban encaminadas a menoscabar el proceso electoral de fecha 30 de noviembre de 2025", señala acusación.

Redondo promovió el recuento de 19,167 JRV