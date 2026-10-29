Trasladan a Iván Velásquez, exgerente de Koriun, a módulo de mínima seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El exgerente de Koriun, Iván Velásquez, fue trasladado de un centro penitenciario de máxima seguridad al módulo de mínima seguridad del centro penal de Támara, confirmó este jueves 29 de octubre Omar Dubón, miembro del equipo de defensa.

Dubón manifestó que la defensa había denunciado previamente que su representado permaneciera en una cárcel de máxima seguridad, al considerar que no pertenecía a ninguna estructura criminal y que su permanencia en ese lugar no era justa. Asimismo, el abogado señaló que su representado habría estado expuesto a riesgos durante su permanencia en el centro de máxima seguridad, al asegurar que anteriormente presentaron una fotografía en la que, según la defensa, Velásquez aparecía golpeado. “Claro que sí, él no pertenece a ningún tipo de estructura y nosotros habíamos denunciado y demostrado una foto que él había sido golpeado; claro que corría riesgo”, sostuvo el profesional del derecho.

El abogado también felicitó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, luego de la reforma a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece dejar fuera los fondos pertenecientes a los inversionistas de Koriun para que puedan ser utilizados en el combate a las estructuras criminales organizadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Les aseguramos desde el Congreso que el dinero de Koriun, de los ciudadanos que fueron estafados, no va incluido en esta reforma”, manifestó Zambrano el pasado 16 de octubre.



Iván Velásquez, principal señalado

El nombre de Iván Velásquez quedó en el centro del caso después de que el Ministerio Público interviniera Koriun Inversiones por indicios de captación irregular de dinero. Según las autoridades, la empresa realizaba operaciones sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), dando paso a un allanamiento ejecutado por el Ministerio Público en la sede principal de Koriun en Choloma, además de establecimientos ubicados en Juticalpa, Santa Bárbara, Choluteca, Copán y Danlí. La investigación derivó posteriormente en acciones penales contra el exgerente, quien fue acusado por los delitos de lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido y permitido, además de asociación para delinquir.