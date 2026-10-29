Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y una autoridad electoral "renovada"

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves 29 de octubre que en su país habrá todas las elecciones que la Constitución establece, sin que precisara de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró en un mensaje al país.

Vestida de blanco y en un tono pausado, Rodríguez, quien en enero asumió el poder tras la captura en Caracas del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, defendió que el horizonte político de su país "no se mide como una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos" por alcanzar.