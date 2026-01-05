  1. Inicio
Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela tras captura de Maduro

La vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano asumió el cargo interino tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidense

Delcy Rodríguez juró este lunes -5 de enero- como presidenta interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Caracas, Venezuela.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria interina encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Su nombramiento fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia el fin de semana, tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro y Flores. Además, en la sesión parlamentaria de este lunes, el hermano de Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento.

Maduro y Flores ya comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, enfrentando acusaciones por narcoterrorismo. Ambos se declararon no culpables y su próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

Delcy Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo, ha ocupado cargos estratégicos como ministra de Exteriores entre 2014 y 2018 y vicepresidenta ejecutiva, consolidando su poder dentro del Gobierno.

En medio de la transición interina, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que “si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

El Tribunal Supremo de Justicia avaló el sábado 3 de enero que Rodríguez asumiera de manera interina la jefatura del Ejecutivo venezolano.

