Delcy Rodríguez asume como presidenta interina de Venezuela tras captura de Maduro

Caracas, Venezuela.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria interina encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Su nombramiento fue avalado por el Tribunal Supremo de Justicia el fin de semana, tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro y Flores. Además, en la sesión parlamentaria de este lunes, el hermano de Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento.

Maduro y Flores ya comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, enfrentando acusaciones por narcoterrorismo. Ambos se declararon no culpables y su próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.