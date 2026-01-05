  1. Inicio
EE UU inicia proceso para degradar a senador Kelly por llamados a desobedecer órdenes

El Pentágono inició el proceso para reducir el rango militar del senador Kelly, acusado por Trump de sedición tras instar a tropas a no acatar órdenes ilegales

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 12:29
El Pentágono inicia el proceso para degradar el rango de militar al senador Mark Kelly.

 Foto: redes sociales

Washington.- El secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, anunció este lunes el inicio del procedimiento para degradar el rango militar de Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y capitán retirado de la Armada, después de que el presidente, Donald Trump, lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar "órdenes ilegales".

Hegseth anunció en X que el Pentágono inició el proceso que implicaría la ''reducción en el grado de jubilación que repercutirá en el salario de jubilación'' de Kelly, uno de los críticos más vocales de la Administración Trump.

Anunció que ha emitido una carta formal de censura en la que se relatan los hechos que describen ''la imprudente mala conducta" del legislador, quien "sigue sujeto a la justicia militar" por sus "declaraciones sediciosas", advirtió.

"Esta censura es un paso necesario del proceso, y se colocará en el archivo oficial y permanente del capitán Kelly", dijo Hegseth en su mensaje, donde agregó que el senador demócrata tendrá un plazo de 30 días para responder.

El Pentágono inició el pasado noviembre una investigación contra Kelly por acusaciones de "mala conducta" pocos días después de que el militar apareciera junto a otros cinco legisladores demócratas en un video instando a las tropas a "defender la Constitución" y a "desobedecer órdenes ilegales" de Trump, sin especificar a cuáles se referían.

El video se publicó en un contexto marcado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en diversas ciudades estadounidenses o la destrucción sumaria de supuestas lanchas vinculadas con el narcotráfico en aguas cercanas a Colombia y Venezuela, ambas acciones ordenadas por la Casa Blanca.

Las imágenes desató la ira de presidente estadounidense, quien acusó a los participantes de 'conducta sediciosa' y llegó a sugerir que debían ser ejecutados. EFE

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

