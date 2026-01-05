EE UU inicia proceso para degradar a senador Kelly por llamados a desobedecer órdenes

Washington.- El secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, anunció este lunes el inicio del procedimiento para degradar el rango militar de Mark Kelly, senador demócrata por Arizona y capitán retirado de la Armada, después de que el presidente, Donald Trump, lo acusara de sedición por instar a soldados a no acatar "órdenes ilegales".

Hegseth anunció en X que el Pentágono inició el proceso que implicaría la ''reducción en el grado de jubilación que repercutirá en el salario de jubilación'' de Kelly, uno de los críticos más vocales de la Administración Trump.

Anunció que ha emitido una carta formal de censura en la que se relatan los hechos que describen ''la imprudente mala conducta" del legislador, quien "sigue sujeto a la justicia militar" por sus "declaraciones sediciosas", advirtió.