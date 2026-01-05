María Corina Machado afirma que la libertad de Venezuela está cerca tras captura de Maduro

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su "firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley", dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y aseguró que el país suramericano será "el principal aliado" de Washington.

En un mensaje publicado en redes sociales, la también Nobel de la Paz expresó que "la libertad de Venezuela está cerca" y que "pronto" sus ciudadanos, incluyendo los que se encuentran en el exterior, van a "celebrar" en su propio país.

La exdiputada indicó en el mensaje que el pueblo venezolano "salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición" en el país suramericano.

"Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa", dijo Machado, quien compartió junto con el mensaje un vídeo de algunas de estas movilizaciones en varios países.

Además, afirmó que Venezuela "será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos".