Hijo de Maduro denuncia que su familia es "perseguida" y confía en la libertad de su padre

Caracas, Venezuela.- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, denunció este lunes que su familia es "perseguida" tras la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado en Caracas por parte de Estados Unidos, y dijo confiar en que ambos serán liberados y en que estarán de regreso en Venezuela. "Hoy estamos con un ausente y con una ausente", dijo el diputado en el comienzo de su discurso en nombre del chavismo durante la instalación del nuevo quinquenio de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Maduro Guerra aseguró que su padre y Flores, a quien llamó su "segunda madre", fueron "secuestrados" por "ser revolucionarios" y porque "no se vendieron ni se venderán". "Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (...) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables", dijo.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia tras su traslado al país norteamericano. Maduro Guerra dijo que tiene fe en que "más temprano que tarde", y "gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país", ambos estarán libres y en Venezuela, lo que será -previó- un "momento histórico". "Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses, la patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", expresó. En ese sentido, anunció su "apoyo incondicional" a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada del país tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca", agregó.