Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se declara inocente de todos los cargos

Nueva York, Estados Unidos.- Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente de todos los cargos presentados por la fiscalía estadounidense durante su comparecencia inicial este lunes -5 de enero- ante la corte federal de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Flores, asistida por el abogado David Wikstrom, rechazó las acusaciones de conspiración para el narcotráfico y apoyo a actividades criminales, frente al juez Alvin Hellerstein en la primera audiencia. Tanto Flores como el presidente Maduro se declararon no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Ambos fueron capturados el sábado de madrugada en Caracas por las fuerzas estadounidenses en una inédita operación relámpago para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Perfil

Cilia Flores se convirtió en 2013 en la primera dama del país y en «la primera combatiente de la patria», como pidió Maduro llamar a esta aguerrida abogada de 69 años figura clave del régimen. A finales de 2025, a consecuencia del recrudecimiento de las tensiones entre EE.UU y Venezuela por el despliegue militar en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas, Maduro designó un equipo de dirigentes del chavismo para crear un nuevo buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre los que se encontraban Cilia Flores. La nueva primera dama, nacida en el estado de Cojedes (centro) en 1956, está comprometida con el proceso bolivariano desde hace más de tres décadas, cuando se sumó, junto con Maduro, al movimiento génesis del chavismo, el MBR-200. Su apoyo incondicional a Hugo Chávez cuajó en 1992 cuando integró el grupo de abogados que lo defendió tras la fracasada intentona golpista que el entonces teniente coronel lideró en febrero de ese año contra Carlos Andrés Pérez, logrando su indulto por parte del presidente Rafael Caldera en 1994.