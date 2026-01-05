Nicolás Maduro se declara "inocente" en su primera audiencia en Nueva York

Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró "inocente" de los cargos en su contra durante su primera audiencia judicial realizada este lunes 6 de enero en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El juez encargado del caso explicó la distribución de los cargos. "El Tribunal 3 se ocupa de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Finalmente, en el Tribunal 4 se les acusa de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos". Durante el procedimiento, el magistrado inició con una pregunta directa: "¿Es usted Nicolás Maduro Moros?" A lo que el acusado respondió con firmeza: "Sí".

Posteriormente, el juez consultó si había sido notificado del auto de procesamiento, a lo que el abogado defensor intervino diciendo: "Renunciamos a la lectura pública." Maduro agregó: "Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente." El juez recordó las garantías legales del proceso, advirtiendo: "Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado, Sr. Pollack. Si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. ¿Conocía estos derechos?" Maduro respondió sinceramente: "No conocía esos derechos, hasta ahora".

Al ser consultado sobre su declaración, Nicolás Maduro afirmó: "Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente." Su abogado precisó que se trataba de "una declaración de no culpabilidad de todos los cargos." Finalmente, el juez concluyó indicando: "Bridget...", en referencia a su asistente en la sala, y añadió: "Ella te procesará."



Cargos en su contra