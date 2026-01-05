  1. Inicio
  2. · Mundo

Nicolás Maduro se declara "inocente" en su primera audiencia en Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos en su contra durante su primera audiencia judicial en la Corte Federal de NY

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 11:23
Nicolás Maduro se declara inocente en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro es señalado por los Estados Unidos por narcoterrorismo.

Foto: EL HERALDO

Estados Unidos.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró "inocente" de los cargos en su contra durante su primera audiencia judicial realizada este lunes 6 de enero en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El juez encargado del caso explicó la distribución de los cargos. "El Tribunal 3 se ocupa de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Finalmente, en el Tribunal 4 se les acusa de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos".

Durante el procedimiento, el magistrado inició con una pregunta directa: "¿Es usted Nicolás Maduro Moros?" A lo que el acusado respondió con firmeza: "Sí".

¿Qué dice la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro? Documento íntegro

Posteriormente, el juez consultó si había sido notificado del auto de procesamiento, a lo que el abogado defensor intervino diciendo: "Renunciamos a la lectura pública." Maduro agregó: "Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente."

El juez recordó las garantías legales del proceso, advirtiendo: "Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado, Sr. Pollack. Si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. ¿Conocía estos derechos?" Maduro respondió sinceramente: "No conocía esos derechos, hasta ahora".

Al ser consultado sobre su declaración, Nicolás Maduro afirmó: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente.” Su abogado precisó que se trataba de “una declaración de no culpabilidad de todos los cargos.” Finalmente, el juez concluyó indicando: “Bridget...”, en referencia a su asistente en la sala, y añadió: “Ella te procesará.”

Cargos en su contra

Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero, en Caracas Venezuela, para luego ser trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

El mandatario está señalado por los cargos de: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Por su parte, Cilia Flores, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según el documento de acusación del Departamento de Justicia conocido por sus sigla en inglés (DOJ).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias